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27 ноября 2023, 13:16 Читати українською

Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за непогоды (полный перечень)

В результате снегопадов и непогоды некоторые поезда Укрзализныци курсируют с опозданием. В частности, на более часа от графика отстают шесть поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В результате снегопадов и непогоды некоторые поезда Укрзализныци курсируют с опозданием.
Фото: depositphotos

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Задержка поездов

«Несмотря на большие снегопады, поезда Укрзализныци продолжают курсировать, ни один рейс не отменен. Некоторые поезда дальнего сообщения следуют с отклонением от графика на более часа. Киевская городская электричка курсирует по графику», — говорится в сообщении.

Так, задерживаются более чем на час шесть поездов: № 247/248 Одесса — Киев, № 11/12 Одесса — Львов, № 7/8 Одесса — Харьков, № 53/54 Одесса — Днепр, № 253/254 Одесса — Кривой Рог, № 119/120 Львов — Запорожье.

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Источник: Минфин
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