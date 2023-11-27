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27 ноября 2023, 9:00 Читати українською

В системе Prozorro.Продажи в этом году реализовали активы на 12,3 миллиарда гривен

В 2023 году в системе Prozorro.Продажи успешно завершилось 16,3 тыс. аукционов, на которых было привлечено 12,29 млрд грн в бюджеты разных уровней. Об этом сообщила пресс-служба АО «Прозорро.Продажи» в Фейсбуке .

В 2023 году в системе Prozorro.

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Сколько привлечено средств

«За 2023 год система Prozorro.Продажи пополнила бюджеты разных уровней на 12,29 млрд гривен. Такую сумму принесли 16,3 тыс. успешно завершенных онлайн-аукционов», — говорится в сообщении.

Больше всего средств было привлечено от продажи активов банков-банкротов (4,37 млрд грн), малой приватизации государственной и коммунальной собственности (2,70 млрд грн), аукционов в рамках дел о банкротстве (2,58 млрд грн), земельных торгов (1 ,05 млрд грн) и продаже имущества и активов (998 млн грн).

Читайте: АРМА будет продавать арестованные активы через систему Prozorro.

Успешные аукционы

Лидерами по количеству успешных аукционов являются аренда имущества (5661), земельные торги (4589) и аренда вагонов (1714).

Источник: Минфин
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