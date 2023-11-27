Швеция выделит более 8 миллионов евро на транспортировку украинского зерна

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«Рады сообщить, что Швеция предоставит еще 100 млн шведских крон (8,7 млн евро, — ред.) инициативе Grain from Ukraine, реализуемой через Всемирную продовольственную программу. Украина продолжает вносить вклад в глобальную продовольственную безопасность, несмотря на продолжающуюся агрессию рф», — заявила премьер-министр.

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Рассчитывается на то, что Швеция будет предоставлять другой 100 миллионов SEK в #GrainfromUkraine инициативной via @WFP . Украина признает, что помогает global food security;

Что известно о Grain From Ukraine

Гуманитарная продовольственная программа, начата Украиной в ноябре 2022 года. В рамках программы собираются средства на экспорт зерна из Украины в беднейшие страны мира.

К программе присоединились более 30 стран и международных организаций. В рамках гуманитарной инициативы «Зерно из Украины» до 25 ноября собрано $100 млн на закупку украинского зерна для стран, наиболее нуждающихся в нем.