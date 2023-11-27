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27 ноября 2023, 8:37 Читати українською

Швеция выделит более 8 миллионов евро на транспортировку украинского зерна

Швеция объявила о выделении дополнительных более 8 млн евро на реализацию инициативы «Зерно из Украины», целью которой является транспортировка украинского зерна в бедные страны. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Швеция объявила о выделении дополнительных более 8 млн евро на реализацию инициативы «Зерно из Украины», целью которой является транспортировка украинского зерна в бедные страны.
Фото: depositphotos.com

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Что известно

«Рады сообщить, что Швеция предоставит еще 100 млн шведских крон (8,7 млн евро, — ред.) инициативе Grain from Ukraine, реализуемой через Всемирную продовольственную программу. Украина продолжает вносить вклад в глобальную продовольственную безопасность, несмотря на продолжающуюся агрессию рф», — заявила премьер-министр.

Читайте: Литва выделит 2 миллиона евро на инициативу Grain from Ukraine

Что известно о Grain From Ukraine

Гуманитарная продовольственная программа, начата Украиной в ноябре 2022 года. В рамках программы собираются средства на экспорт зерна из Украины в беднейшие страны мира.

К программе присоединились более 30 стран и международных организаций. В рамках гуманитарной инициативы «Зерно из Украины» до 25 ноября собрано $100 млн на закупку украинского зерна для стран, наиболее нуждающихся в нем.

Владимир Зеленский заявил, что за первый год инициативы Grain from Ukraine удалось аккумулировать $180 млн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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