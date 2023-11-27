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27 ноября 2023, 10:00 Читати українською

10 лет доверия и совместного роста с Moneyveo: празднуем вместе

В ноябре этого года Moneyveo отмечает свое 10-летие. «Это период взаимного роста с клиентами и партнерами», — говорят с благодарностью в компании.

Лидер рынка отказался от громких мероприятий, вместо этого закупив для фронта 50 fpv-дронов. И сейчас украинские военные уже уничтожают ими оккупантов. Также к своему дню рождения Манивео порадовала онкобольных детей, лечащихся в Институте рака, подарив им подарки по индивидуальным заказам и положительные эмоции, чтобы зажечь надежду в их жизни.

История Moneyveo полна как успехов, так и сложных испытаний — локдауном, полномасштабной войной. Приостановив свою деятельность в феврале 2022 года, Moneyveo продолжила оказывать консультации и поддержку клиентам с открытыми кредитами. С начала войны и до второй половины апреля компания упразднила начисление процентов по кредитам. Восстановление начислений происходило постепенно — начиная со скидки 90%, чтобы помочь клиентам справиться с трудностями. В настоящее время компания работает в обычном формате, развивая фининклюзию в Украине.

За 10 лет услугами Moneyveo воспользовалось около 1,3 млн пользователей, получив 7,2 млн кредитов на сумму свыше 35 млрд гривен. Компания в своей летописи имеет немало интересных историй и кейсов. Название Moneyveo подобрал сам владелец бизнеса Михаил Лизанец с помощью генератора брендов, предложившего соединить английское слово money (деньги) и испанское veo (понимаю). То есть Moneyveo — понятные деньги. Первый логотип, прослуживший компании пять лет, Михаил нарисовал в Photoshop. Moneyveo первой в Украине начала выдавать потребительские кредиты онлайн. Сначала над проектом работала небольшая группа людей, а в 2020-х штат превысил 500 человек.

«За эти годы компания прошла значительный путь развития и стала одним из лидеров украинского финтеха! Сегодня Moneyveo является инновационной компанией, постоянно внедряющей новые продукты и услуги, отвечающие потребностям клиентов. Доверие многочисленных клиентов и постоянный рост доли компании на финансовом рынке свидетельствуют об успешной стратегии, основанной на прозрачности и инклюзивности», — констатировал в своем приветствии Андрей Дубас, CEO Ассоциации Украинских Банков.

Доверие бренд выстраивал системно и усердно. Клиентоориентированность компании выходит за рамки чисто предоставления услуги кредитования. Манивео поздравляет клиентов с днями рождения, с рождением детей. И так же готова поддержать клиентов в сложные времена, покупая военную амуницию или оплатив их пребывание в больнице. У компании есть любимые клиенты, как например, Михаил, который почти ежедневно звонит просто пообщаться, даже без того, чтобы взять кредит. Есть свои рекордсмены. Старшему клиенту 96 лет, есть клиент, который оформил в сервисе 872 кредита.

Татьяна позвонила в компанию, чтобы взять кредит на издание собственной книги. Каково же было ее удивление, когда компания помогла, да еще и закупила у нее часть тиража.

«Я была очень удивлена тем, как компания Moneyveo отреагировала на мой запрос. Я позвонила в контакт-центр попросить промокод на кредит, потому что мне были нужны деньги, чтобы выпустить книгу, — рассказывает Татьяна Голотребчук, детская писательница и клиентка Moneyveo. — Оператор выслушал меня, предоставил промокод, а потом… Потом мне позвонили из компании и заказали у меня партию моих книг! Очень благодарна Moneyveo за поддержку и за то, что возродили мою веру в добро!»

Moneyveo обладает не только финансовой компетентностью, но и глубоким пониманием социальных вызовов нашего времени.

Директор Киевского городского центра социальной поддержки детей и семей Татьяна Лимарчук поделилась многолетней историей сотрудничества: «Moneyveo является хорошим другом и помощником детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, остались без родительской опеки и находились в Доме Ребенка им. М. М. Городецкого. Во времена после реформирования учреждения был создан Киевский городской центр социальной поддержки детей и семей, наши друзья остались с нами. Многие проекты были воплощены в жизнь с помощью компании Moneyveo. И сегодня, в канун празднования дня рождения компании, поздравляем людей с большими сердцами, которые не стоят в стороне от чужой беды, помогают преодолеть проблемы и предлагают руку поддержки и помощи».

Поздравила юбиляра и команда Благотворительного Фонда «Возрождение Защитников Украины» и реабилитационного центра NextStep Ukraine, выразив благодарность Moneyveo за систематическую благотворительную финансовую помощь в реабилитации и протезировании украинских военных: «Наше многолетнее и надежное сотрудничество стало залогом восстановления. Вклад Moneyveo в реабилитацию тяжелораненых воинов, несомненно, весом и ощутим. В 10-летие компании Moneyveo мы желаем вам стабильности, новых достижений и процветания! Вместе сделаем больше!»

В свою очередь, компания благодарит клиентов и партнеров за доверие, сотрудничество и поддержку. «Ваша поддержка — это важное топливо и импульс, питающий деятельность, силу и энергию Moneyveo. Будем делать все возможное, чтобы быть достойными вашего доверия», — подчеркнул CEO Moneyveo Сергей Синченко.

Источник: Минфин
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