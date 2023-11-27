Национальный банк Украины установил на 27 ноября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,0487 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 3 копейки.
НБУ понизил курс гривны на три копеек
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Валютный рынок
НБУ на 27 ноября установил официальный курс евро на уровне 39,35.
К закрытию межбанка курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 23 копейки в покупке и продаже.
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Источник: Минфин
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