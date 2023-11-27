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27 ноября 2023, 9:58 Читати українською

Продолжаем разогревать наши депозиты: до конца акции осталось 20 дней

Продолжается розыгрыш «Минфина» с Бонусом до депозита для наших читателей.

Продолжается акция «Минфина» с Бонусом до депозита для наших читателей.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахС момента начала акции 18 октября Нацбанк успел снизить учетную ставку сразу на 4 п.

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

С момента начала акции 18 октября Нацбанк успел снизить учетную ставку сразу на 4 п.п. — до 16% годовых. Пока что банки, в основном, держат достаточно высокую доходность по гривневым депозитам.

Уже в декабре состоится очередное заседание Монетарного комитета НБУ, на котором учетная ставка, как ожидается, снова будет понижена. По ожиданию опрошенных «Минфином» банкиров, в декабре регулятор снизит учетную ставку еще на 1−2 п.п., до 14−15% годовых. А это означает снижение банковских депозитных ставок для вкладчиков.

Но можно успеть «зарезервировать» для себя повышенные проценты и вдобавок к этому получить ценные призы.

Как принять участие в розыгрыше призов и получить больший доход с депозита

  • Разместить заявку на участие в акции на «Минфине».
  • Разместить вклады в банках Глобус и/или Кредит Днепр.
  • Сумма вклада должна быть не менее 50 тыс. грн.
  • Валюта вклада — гривна.

Для увеличения своего дохода и шансов на выигрыш призов можно разместить два вклада: один в банке Глобус, а другой в банке Кредит Днепр. В то же время помните, что размещение нескольких вкладов в одном банке будет считаться одним вкладом.

Акция продлится до 17 декабря 2023 года.

Что получат участники акции

  • От «Минфина» в рамках нашего «Бонуса к депозиту» каждый вкладчик получит до +1% годовых по ставке
  • А еще шанс выиграть денежные и неденежные призы общей стоимостью 165 тыс. грн. Помимо денег, каждый вкладчик получит возможность выиграть обучение в Академии «Минфина» и онлайн или оффлайн билеты на конференцию для инвесторов «Invest Talk Summit 2024».

После окончания акции мы определим победителей с помощью Random.org и сообщим об этом участникам акции.

У читателей «Минфина» есть время успеть подготовиться к зиме: разогреть свои деньги по бонусным ставкам и получить хорошие призы. Ведь утеплять нужно не только свои дома, но и финансы.

Больше деталей об акции можно узнать здесь.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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Николай Пктрушев
Николай Пктрушев
27 ноября 2023, 10:03
#
Где можно найти эти банки в Киеве? Вообще в первый раз слышу про них.
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0
Антон Куминов
Антон Куминов
27 ноября 2023, 10:57
#
Гугл дот ком в помощь
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0
Fantomas2020
Fantomas2020
27 ноября 2023, 11:21
#
Банк Кредит Днепр изначально был не Киевским, а Днепровским. Сейчас его бенефициаром является Ярославский Александр Владиленович (бывший владелец футбольного клуба «Металлист» Харьков). До этого бенефициаром был Пинчук Виктор Михайлович (зять второго Президента Украины Кучмы Леонида Даниловича). Адрес банка в Киеве: ул. Жилянская, д. 32. Сайт банка: https://creditdnepr.com.ua/. Чтобы открыть депозит, банковское отделение посещать не обязательно, достаточно скачать приложение FreeBank и провести идентификацию онлайн. АО «КБ «ГЛОБУС» находится в Киеве по адресу переулок Куреновский, д. 19/5. Сайт банка: https://globusbank.com.ua/
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0
Den1996
Den1996
27 ноября 2023, 11:03
#
А можно также с валютой?:)
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0
Fantomas2020
Fantomas2020
27 ноября 2023, 11:27
#
По Пиреус Банку условия по депозиту и бонусу от Минфина более привлекательные: 17% ставка+1.25% бонус от Минфина.
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kadaad1988
kadaad1988
27 ноября 2023, 11:41
#
Покупайте валюту и не партесь с этим разводом.
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0
Андрей Татра
Андрей Татра
27 ноября 2023, 11:42
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Кредит-Днепр проблемный с убытками…Глобус по лучше в общем предложение уже не бывает🤯🥺🙄😒😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😒🤯🥺🙉🙊🤭
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