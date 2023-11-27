Продолжаем разогревать наши депозиты: до конца акции осталось 20 дней

Продолжается розыгрыш «Минфина» с Бонусом до депозита для наших читателей.

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С момента начала акции 18 октября Нацбанк успел снизить учетную ставку сразу на 4 п.п. — до 16% годовых. Пока что банки, в основном, держат достаточно высокую доходность по гривневым депозитам.

Уже в декабре состоится очередное заседание Монетарного комитета НБУ, на котором учетная ставка, как ожидается, снова будет понижена. По ожиданию опрошенных «Минфином» банкиров, в декабре регулятор снизит учетную ставку еще на 1−2 п.п., до 14−15% годовых. А это означает снижение банковских депозитных ставок для вкладчиков.

Но можно успеть «зарезервировать» для себя повышенные проценты и вдобавок к этому получить ценные призы.

Как принять участие в розыгрыше призов и получить больший доход с депозита

Разместить заявку на участие в акции на «Минфине».

Разместить вклады в банках Глобус и/или Кредит Днепр.

Сумма вклада должна быть не менее 50 тыс. грн.

Валюта вклада — гривна.

Для увеличения своего дохода и шансов на выигрыш призов можно разместить два вклада: один в банке Глобус, а другой в банке Кредит Днепр. В то же время помните, что размещение нескольких вкладов в одном банке будет считаться одним вкладом.

Акция продлится до 17 декабря 2023 года.

Что получат участники акции

От «Минфина» в рамках нашего «Бонуса к депозиту» каждый вкладчик получит до +1% годовых по ставке

А еще шанс выиграть денежные и неденежные призы общей стоимостью 165 тыс. грн. Помимо денег, каждый вкладчик получит возможность выиграть обучение в Академии «Минфина» и онлайн или оффлайн билеты на конференцию для инвесторов «Invest Talk Summit 2024».

После окончания акции мы определим победителей с помощью Random.org и сообщим об этом участникам акции.

У читателей «Минфина» есть время успеть подготовиться к зиме: разогреть свои деньги по бонусным ставкам и получить хорошие призы. Ведь утеплять нужно не только свои дома, но и финансы.

Больше деталей об акции можно узнать здесь.