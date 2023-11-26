За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 324 830 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 ноября: 1070 российских оккупантов, 11 танков и 93 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 324830 (+1070) человек,
- танков — 5513 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 10279 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 7874 (+23) ед,
- РСЗО — 907 (+2) ед,
- средства ПВО — 597 (+1) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5901 (+93),
- крылатые ракеты — 1565 (+0),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10288 (+29) ед,
- специальная техника — 1113 (+1).
Источник: Минфин
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