Литва выделит 2 миллиона евро на инициативу Grain from Ukraine

В рамках инициативы Grain from Ukraine Литва до конца этого года выделит 2 млн евро и готова повысить транзитные способности своих портов для украинского экспорта. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает «Укринформ».

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По ее словам, Украина с момента начала программы Grain from Ukraine достигла значительных результатов. Соответственно, Литва, как и в прошлом году, готова присоединиться к этой инициативе и выделить дополнительно 2 млн евро, которые поступят в Украину до конца этого года.

Кроме того, премьер Литвы отметил, что россия пытается использовать ситуацию в Черном море, чтобы воспрепятствовать экспорту украинского зерна и добиться отмены санкций.

«Но это не сработает. Мы отрабатываем альтернативные пути экспорта зерна, в частности, „Пути солидарности“, а также новые зерновые коридоры. Мы будем готовы повысить транзитные возможности наших портов для украинского экспорта», — заявила Шимоните.