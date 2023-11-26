Минобороны нашло на своих складах золота на 3,5 млн грн и планирует передать его НБУ — Forbes

Министерство обороны до конца года рассчитывает передать в Национальный банк Украины более 1,4 кг стоматологического золота ориентировочной стоимостью 3,5 млн грн, сообщил Forbes Олег Коваль, начальник Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества ведомства.

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Что известно о находке

Золото закупали для стоматологических кабинетов поликлиник ВСУ, сообщил Коваль. Закупка предусматривалась нормативными документами министерства и производилась до 2013 года. После заявок на закупку не поступало, отметил он.

В 2017 году Командование Медицинских сил ВСУ собрало остатки золота по всем стоматологическим кабинетам поликлиник Минобороны и передало ценный металл в Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества ведомства. Речь идет о более чем 1,4 кг золота.

Металл хранился на одном из складов Минобороны, пока в марте 2022 года в тот не попали семь российских ракет. «Никто не хотел браться за его передачу (НБУ) потому, что видели в этом риски», — объяснил Коваль. В результате обстрела, помещение, где хранилось золото — не пострадало, отметил он.

Сейчас Управление ведет переговоры с НБУ, чтобы до конца года регулятор выкупил драгоценный металл, осуществил афиляж и переплавил его в золотовалютные резервы. Предварительно его стоимость была оценена в 3,5 млн грн, сообщил Коваль.

80% вырученных средств Минобороны планирует направить в госбюджет, еще 20% — в специальный фонд Минобороны, средства из которого будут распределены на программы финансовой программы ведомства.

Утилизация избыточного военного имущества

Всего на учете управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества сейчас находится около 541 т элементов металлолома с содержанием драгоценных металлов, сообщил Коваль.

Министерство разослало запросы по медицинским учреждениям воинских частей с просьбой посчитать запасы драгоценных металлов, чтобы передать их в Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества ведомства.