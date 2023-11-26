россия украла украинского зерна минимум на миллиард долларов — Шмыгаль

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Кража зерна

«Оккупанты подготовили технические средства, чтобы ежедневно похищать и вывозить с захваченных территорий по 12 тысяч тонн зерна. Им удалось это частично, потому что героическое сопротивление украинцев заставило врага отступать. Но объемы украденного впечатляют — это миллионы тонн зерновых на сумму около $1 млрд. Ограбление Украины россией продолжается и сейчас», — сказал Шмыгаль.

По данным главы правительства, прогнозируемый урожай в Украине в этом году составляет 79 миллионов тонн, что на 10% больше прошлогодних показателей.

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Напомним

Ранее Шмыгаль сообщал, что на внутренние нужды Украине хватит 25% зерна, остальное оно должно экспортировать.

В частности, в рамках президентской инициативы Grain from Ukraine уже направлено 170 тыс. т продовольствия в Эфиопию, Сомали и Кению. Еще 25 тыс. т продуктов питания готовятся к отправке в Нигерию.