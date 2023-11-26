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26 ноября 2023, 12:30 Читати українською

россия украла украинского зерна минимум на миллиард долларов — Шмыгаль

Голод остается для россии привычным инструментом геноцида, убежден премьер. Об этом он заявил во время состоявшегося в Киеве второго международного саммита «Зерно из Украины», передает Укринформ.

Голод остается для россии привычным инструментом геноцида, убежден премьер.
Фото: depositphotos

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Кража зерна

«Оккупанты подготовили технические средства, чтобы ежедневно похищать и вывозить с захваченных территорий по 12 тысяч тонн зерна. Им удалось это частично, потому что героическое сопротивление украинцев заставило врага отступать. Но объемы украденного впечатляют — это миллионы тонн зерновых на сумму около $1 млрд. Ограбление Украины россией продолжается и сейчас», — сказал Шмыгаль.

По данным главы правительства, прогнозируемый урожай в Украине в этом году составляет 79 миллионов тонн, что на 10% больше прошлогодних показателей.

Читайте: россия вывозит украинское зерно в Крым — расследование ВВС

Напомним

Ранее Шмыгаль сообщал, что на внутренние нужды Украине хватит 25% зерна, остальное оно должно экспортировать.

В частности, в рамках президентской инициативы Grain from Ukraine уже направлено 170 тыс. т продовольствия в Эфиопию, Сомали и Кению. Еще 25 тыс. т продуктов питания готовятся к отправке в Нигерию.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Kharakternyk
Kharakternyk
26 ноября 2023, 13:44
#
Так вкрадіть в них газу, який прокачуєте в ЄС, на 1 млрд., а краще одразу на 2 млрд.
+
0
Tido oss
Tido oss
26 ноября 2023, 17:07
#
Уже ето робимо с самоко початку транзита поетому об етом тихо молчим
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