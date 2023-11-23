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23 ноября 2023, 20:01 Читати українською

Главное за четверг: НБУ отменяет для банков «военные» поблажки, санкции против россиян и топ-5 ОВГЗ

Основатель WhiteBIT об инвестициях в «Металлист 1925» и еврокубках в Харькове

Этой осенью основатель одной из крупнейших криптобирж Европы WhiteBIT Владимир Носов сообщил, что будет финансировать футбольный клуб украинской Премьер-лиги «Металлист 1925». Решение стало неожиданным, учитывая, что отечественный технологический сектор, как правило, стоит в стороне от профессионального спорта. «Минфин» пообщался с Владимиром Носовым о том, почему принял такое решение, а также обсудил регулирование крипторынка в Европе и проблемы, с которыми он сталкивается в Украине.

НБУ отменяет для банков «военные» поблажки по отношению к капиталу и разослал новые требования

Украинские банки должны эффективно распределять свои ресурсы, принять решение о расходовании средств, а также избегать разделения капитала и доходов. Об этом говорится в письме Национального банка № 22−0006/84377, подписанном главой НБУ Андреем Пышным.

Зеленский ввел в действие санкции против 147 россиян и связанных с рф граждан других стран

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» о санкциях в отношении 147 граждан рф и других государств, связанных с россией.

Минфин привлек $400 млн под гарантию Великобритании

В государственный бюджет Украины поступило около 400 млн. долларов США под гарантию Великобритании через Трастовый фонд Всемирного банка.

ТОП-5 ОВГЗ ноября среди частных инвесторов, инфляция и курс гривны до конца 2024 года

В этом месяце (на 22 ноября) частные инвесторы увеличили вложения в ОВГЗ на 1,25 млрд грн. О наиболее популярных выпусках у украинцев «Минфина» рассказал Андрей Величко, руководитель брокерского подразделения ICU.

Источник: Минфин
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