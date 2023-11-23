Бюджет Министерства обороны Украины на 2024 делится на несколько крупных пакетов для «разбивания» оборонных расходов на отдельные категории. Такой подход используют страны-члены НАТО. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир в эфире национального телемарафона.
В Минобороны рассказали о разделении бюджета-2024 на несколько пакетов
► Читайте «Минфин» вInstagram : главные новости об инвестициях и финансах
Три пакета
По его словам, бюджет Минобороны на 2024 год, который составляет 1,16 трлн. грн., условно можно разбить на три больших пакета.
1-й пакет — закупка боеприпасов и вооружения, что составляет более 20% оборонного бюджета МОУ.
2-й пакет — персонал, предусматривающий более 70% бюджета Минобороны.
«Это — денежное довольствие, дополнительные выплаты за боевые задания, обучение, питание военнослужащих и обеспечение вещевым имуществом», — отметил Джигир.
3-й пакет — эксплуатационные расходы, включающие топливо, подготовку войск, коммунальные платежи и текущий ремонт.
Бюджет Минобороны
Напомним, по данным Минобороны, расходы министерства будут составлять 1 триллион 164 миллиарда 48 миллионов 728 тысяч 400 гривен, из которых:
- 862 млрд грн — на содержание военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Эти деньги пойдут на выплату денежного довольствия и заработной платы, питания, приобретения формы, амуниции и средств индивидуальной защиты.
- 265,4 млрд грн — на закупку оружия, техники, БПЛА и боеприпасов, а также восстановление поврежденной во время боевых действий техники.
- 36 млрд грн — на эксплуатационные расходы и восстановление инфраструктуры ВСУ.
Напомним
«Минфин» писал, что 9 ноября, Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2024 год.
Комментарии