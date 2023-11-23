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23 ноября 2023, 19:02 Читати українською

В Минобороны рассказали о разделении бюджета-2024 на несколько пакетов

Бюджет Министерства обороны Украины на 2024 делится на несколько крупных пакетов для «разбивания» оборонных расходов на отдельные категории. Такой подход используют страны-члены НАТО. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир в эфире национального телемарафона.

Бюджет Министерства обороны Украины на 2024 делится на несколько крупных пакетов для «разбивания» оборонных расходов на отдельные категории.
Фото: slovoidilo.ua

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Три пакета

По его словам, бюджет Минобороны на 2024 год, который составляет 1,16 трлн. грн., условно можно разбить на три больших пакета.

1-й пакет — закупка боеприпасов и вооружения, что составляет более 20% оборонного бюджета МОУ.

2-й пакет — персонал, предусматривающий более 70% бюджета Минобороны.

«Это — денежное довольствие, дополнительные выплаты за боевые задания, обучение, питание военнослужащих и обеспечение вещевым имуществом», — отметил Джигир.

3-й пакет — эксплуатационные расходы, включающие топливо, подготовку войск, коммунальные платежи и текущий ремонт.

Бюджет Минобороны

Напомним, по данным Минобороны, расходы министерства будут составлять 1 триллион 164 миллиарда 48 миллионов 728 тысяч 400 гривен, из которых:

  • 862 млрд грн — на содержание военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Эти деньги пойдут на выплату денежного довольствия и заработной платы, питания, приобретения формы, амуниции и средств индивидуальной защиты.
  • 265,4 млрд грн — на закупку оружия, техники, БПЛА и боеприпасов, а также восстановление поврежденной во время боевых действий техники.
  • 36 млрд грн — на эксплуатационные расходы и восстановление инфраструктуры ВСУ.

Напомним

«Минфин» писал, что 9 ноября, Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2024 год.

Источник: Минфин
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