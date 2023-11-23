Курс валют на вечер 23 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и продаже. Евро подешевел на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 23 ноября Закрытие 23 ноября Изменения доллар 36,05/36,07 36,02/36,04 3/3 евро 39,35/39,37 39,26/39,27 9/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,77 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,05 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,66−37,70, евро — 40,80−40,95 грн.

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