К закрытию межбанка курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и продаже. Евро подешевел на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 23 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 23 ноября
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Закрытие 23 ноября
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Изменения
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36,05/36,07
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36,02/36,04
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3/3
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39,35/39,37
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39,26/39,27
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9/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,77 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,05 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,66−37,70, евро — 40,80−40,95 грн.
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Источник: Минфин
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