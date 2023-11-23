В Минцифре назвали условия для возобновления операций с гривной на криптобиржах

Принятие законодательства о виртуальных активах позволит возобновить сделки с безналичной гривной на иностранных криптовалютных биржах. Об этом заявила директор директората цифровой экономики Министерства цифровой трансформации Юлия Пархоменко.

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«Сегодня криптосектор находится в состоянии стагнации, потому что остановлена работа фиатных шлюзов с поставщиками услуг виртуальных активов, зарегистрированных за пределами Украины и функционировавших до начала полномасштабной войны. Одна из причин — отсутствие государственного регулирования на крипторинке», — отметила она.

Пархоменко подчеркнула, что закон «О виртуальных активах» парламент принял в 2021 году, а президент подписал его в 2022 году. Однако из-за работы над изменениями в Налоговый кодекс законодательство о виртуальных активах до сих пор не заработало.

Кроме того, на уровне ЕС уже принят регламент о регулировании крипторинка MiCA, положение которого Украина должна имплементировать в национальное законодательство, чтобы интегрироваться в общеевропейский финансовый рынок.

«За это время большинство европейских стран уже ввели правила игры на крипторынку или путем разработки отдельного законодательства о криптоактивах, или адаптировав правила ценнобумажного законодательства для нового класса активов. Украина потеряла два года для легализации новой индустрии.

Сегодня перед нами стоит задача с * — как можно быстрее принять законодательство о виртуальных активах, чтобы возобновить функционирование фиатных шлюзов для полноценной работы участников рынка и создать конкурентные преимущества для бизнеса. Именно такую логику мы заложили в альтернативный законопроект № 10225−1″, — сказала Пархоменко.

Напомним

«Минфин» писал, что 17 ноября 2023 года парламент зарегистрировал альтернативный проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине».

Что предлагает альтернативный проект

Проект закона Украины № 10225−1 предлагает:

льготное налогообложение. Доходы физических лиц от операций с виртуальными активами (ВА) предлагается облагать налогом по ставке налога 5% в течение первых 3 лет, 9% в течение следующих 5 лет, после чего применяется общая ставка налога 18%;

налог на прибыль для провайдеров услуг, связанных с ВА, составит 18% или 9% налога на выведенный капитал при использовании специального режима Действие.

операции с ВА для юридических лиц освобождены от НДС, кроме служебных токенов;

также операции провайдеров услуг, связанных с ВА, освобождаются от уплаты НДС, за исключением консультационных услуг.

майнинг для юридических и физических лиц не требует авторизации.

запуск инновационной зоны Это специальная среда для развития цифровых инноваций и тестирования новых продуктов, в которой на протяжении трех лет можно работать без предварительной авторизации.

«Верю, что такие условия будут способствовать развитию криптосектора и усилят конкурентоспособность Украины на глобальном рынке криптоактивов», — подчеркнула Пархоменко.