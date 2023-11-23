В Минцифре назвали условия для возобновления операций с гривной на криптобиржах

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 ноября 2023, 18:04 Читати українською

В Минцифре назвали условия для возобновления операций с гривной на криптобиржах

Принятие законодательства о виртуальных активах позволит возобновить сделки с безналичной гривной на иностранных криптовалютных биржах. Об этом заявила директор директората цифровой экономики Министерства цифровой трансформации Юлия Пархоменко.

Принятие законодательства о виртуальных активах позволит возобновить сделки с безналичной гривной на иностранных криптовалютных биржах.
Фото: pixabay.com

Читайтестраницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Сегодня криптосектор находится в состоянии стагнации, потому что остановлена работа фиатных шлюзов с поставщиками услуг виртуальных активов, зарегистрированных за пределами Украины и функционировавших до начала полномасштабной войны. Одна из причин — отсутствие государственного регулирования на крипторинке», — отметила она.

Пархоменко подчеркнула, что закон «О виртуальных активах» парламент принял в 2021 году, а президент подписал его в 2022 году. Однако из-за работы над изменениями в Налоговый кодекс законодательство о виртуальных активах до сих пор не заработало.

Кроме того, на уровне ЕС уже принят регламент о регулировании крипторинка MiCA, положение которого Украина должна имплементировать в национальное законодательство, чтобы интегрироваться в общеевропейский финансовый рынок.

«За это время большинство европейских стран уже ввели правила игры на крипторынку или путем разработки отдельного законодательства о криптоактивах, или адаптировав правила ценнобумажного законодательства для нового класса активов. Украина потеряла два года для легализации новой индустрии.

Сегодня перед нами стоит задача с * — как можно быстрее принять законодательство о виртуальных активах, чтобы возобновить функционирование фиатных шлюзов для полноценной работы участников рынка и создать конкурентные преимущества для бизнеса. Именно такую логику мы заложили в альтернативный законопроект № 10225−1″, — сказала Пархоменко.

Напомним

«Минфин» писал, что 17 ноября 2023 года парламент зарегистрировал альтернативный проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине».

Что предлагает альтернативный проект

Проект закона Украины № 10225−1 предлагает:

  • льготное налогообложение. Доходы физических лиц от операций с виртуальными активами (ВА) предлагается облагать налогом по ставке налога 5% в течение первых 3 лет, 9% в течение следующих 5 лет, после чего применяется общая ставка налога 18%;
  • налог на прибыль для провайдеров услуг, связанных с ВА, составит 18% или 9% налога на выведенный капитал при использовании специального режима Действие.
  • операции с ВА для юридических лиц освобождены от НДС, кроме служебных токенов;
  • также операции провайдеров услуг, связанных с ВА, освобождаются от уплаты НДС, за исключением консультационных услуг.
  • майнинг для юридических и физических лиц не требует авторизации.
  • запуск инновационной зоны Это специальная среда для развития цифровых инноваций и тестирования новых продуктов, в которой на протяжении трех лет можно работать без предварительной авторизации.

«Верю, что такие условия будут способствовать развитию криптосектора и усилят конкурентоспособность Украины на глобальном рынке криптоактивов», — подчеркнула Пархоменко.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами