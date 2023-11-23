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23 ноября 2023, 16:38 Читати українською

Киевсовет выделит из бюджета дополнительные 800 миллионов в поддержку армии

Киевсовет направит Вооруженным силам Украины еще 500 млн грн прямой субвенцией и 300 млн грн из резервного фонда — столичным воинским частям по программе «Защитник Киева». Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Киевсовет направит Вооруженным силам Украины еще 500 млн грн прямой субвенцией и 300 млн грн из резервного фонда — столичным воинским частям по программе «Защитник Киева».

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«Сегодня среди важного на заседании Киевсовета — корректировка сметы нынешнего города. В частности, снова направим деньги нашим защитникам. Из предусмотренных городом в поддержку сил безопасности и обороны более 6,2 млрд грн передадим 500 млн прямой субвенцией Генштаба Вооруженных сил Украины. Это средства по программе „Защитник Киева“. Также из резервного фонда направим дополнительно на программу еще 300 млн грн, которые пойдут киевским военным частям, которые обратились к нам за помощью», — заявил Кличко на открытии сессии в горсовете.

Мэр Киева также напомнил, что ранее столица направила из бюджета города Министерству обороны, Генштабу 300 млн грн. А на позапрошлом, внеочередном заседании Киевсовет выделил почти 1,5 млрд грн дополнительных средств тем, кто защищает Украину. Из них 980 млн — Вооруженным силам. 100 млн грн — Нацгвардии Украины.

Это средства на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и прочее самое необходимое для наших защитников.

Источник: Минфин
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