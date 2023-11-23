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23 ноября 2023, 14:58 Читати українською

Названы авто, которые лучше и хуже всего сохраняют свою стоимость

По данным исследования iSeeCars, средний легковой автомобиль сохраняет около 38,8% своей первоначальной цены после первых пяти лет эксплуатации. Об этом сообщает Укравтопром.

По данным исследования iSeeCars, средний легковой автомобиль сохраняет около 38,8% своей первоначальной цены после первых пяти лет эксплуатации.
Фото: freepik.com

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Эксперты определили, что лучше сохраняет свою стоимость Porsche 911 (coupe). За 5 лет эксплуатации он обесценился в среднем всего на 9,3%.

Худший показатель у Maserati Quattroporte — этот спортивный седан через 5 лет сохраняет лишь 35,5% от своей первоначальной стоимости.

ТОП-10 авто с самой низкой и с высокой амортизацией за 5 лет эксплуатации

Модели, лучше всего сохраняющие первоначальную стоимость:

  • Porsche 911 (coupe) — теряет 9,3% первоначальной цены
  • Porsche 718 Cayman — 17,6%;
  • Toyota Tacoma — 20,4%;
  • Jeep Wrangler/Unlimited — 20,8%;
  • Honda Civic (sedan/hatch) — 21,5%;
  • Subaru BRZ — 23,4%;
  • Chevrolet Camaro — 24,2%;
  • Toyota C-HR — 24,4%;
  • Subaru Crosstrek — 24,5%;
  • Toyota Corolla — 24,5%.

Читайте также: Авторынок в Украине: Какие подержанные автомобили из США выбирают украинцы

Модели с высоким износом:

  • Maserati Quattroporte — теряет 64,5% первоначальной цены;
  • BMW 7 Series — 61,8%;
  • Maserati Ghibli — 61,3%;
  • BMW 5 Series (hybrid) — 58,8%;
  • Cadillac Escalade ESV — 58,5%;
  • BMW X5 — 58,2%;
  • Infiniti QX80 — 58,1%;
  • Maserati Levante — 57,8%;
  • Jaguar XF — 57,6%;
  • Audi A7 — 57,2%.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+24
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 ноября 2023, 16:01
#
Ну понятно, что среди граждан Украины самый популярный авто это «Порш» и «Шевроле» Комаро…
+
0
begood
begood
23 ноября 2023, 16:33
#
Покупатель: так хочется купить BMW седьмой серии, но блин потом на авториа придется задешево продавать. Куплю тогда лучше Тойоту Короллу…
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