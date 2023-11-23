Названы авто, которые лучше и хуже всего сохраняют свою стоимость

По данным исследования iSeeCars, средний легковой автомобиль сохраняет около 38,8% своей первоначальной цены после первых пяти лет эксплуатации. Об этом сообщает Укравтопром.

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Эксперты определили, что лучше сохраняет свою стоимость Porsche 911 (coupe). За 5 лет эксплуатации он обесценился в среднем всего на 9,3%.

Худший показатель у Maserati Quattroporte — этот спортивный седан через 5 лет сохраняет лишь 35,5% от своей первоначальной стоимости.

ТОП-10 авто с самой низкой и с высокой амортизацией за 5 лет эксплуатации

Модели, лучше всего сохраняющие первоначальную стоимость:

Porsche 911 (coupe) — теряет 9,3% первоначальной цены

Porsche 718 Cayman — 17,6%;

Toyota Tacoma — 20,4%;

Jeep Wrangler/Unlimited — 20,8%;

Honda Civic (sedan/hatch) — 21,5%;

Subaru BRZ — 23,4%;

Chevrolet Camaro — 24,2%;

Toyota C-HR — 24,4%;

Subaru Crosstrek — 24,5%;

Toyota Corolla — 24,5%.

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Модели с высоким износом: