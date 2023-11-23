По данным исследования iSeeCars, средний легковой автомобиль сохраняет около 38,8% своей первоначальной цены после первых пяти лет эксплуатации. Об этом сообщает Укравтопром.
Названы авто, которые лучше и хуже всего сохраняют свою стоимость
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Эксперты определили, что лучше сохраняет свою стоимость Porsche 911 (coupe). За 5 лет эксплуатации он обесценился в среднем всего на 9,3%.
Худший показатель у Maserati Quattroporte — этот спортивный седан через 5 лет сохраняет лишь 35,5% от своей первоначальной стоимости.
ТОП-10 авто с самой низкой и с высокой амортизацией за 5 лет эксплуатации
Модели, лучше всего сохраняющие первоначальную стоимость:
- Porsche 911 (coupe) — теряет 9,3% первоначальной цены
- Porsche 718 Cayman — 17,6%;
- Toyota Tacoma — 20,4%;
- Jeep Wrangler/Unlimited — 20,8%;
- Honda Civic (sedan/hatch) — 21,5%;
- Subaru BRZ — 23,4%;
- Chevrolet Camaro — 24,2%;
- Toyota C-HR — 24,4%;
- Subaru Crosstrek — 24,5%;
- Toyota Corolla — 24,5%.
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Модели с высоким износом:
- Maserati Quattroporte — теряет 64,5% первоначальной цены;
- BMW 7 Series — 61,8%;
- Maserati Ghibli — 61,3%;
- BMW 5 Series (hybrid) — 58,8%;
- Cadillac Escalade ESV — 58,5%;
- BMW X5 — 58,2%;
- Infiniti QX80 — 58,1%;
- Maserati Levante — 57,8%;
- Jaguar XF — 57,6%;
- Audi A7 — 57,2%.
Источник: Минфин
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