У россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в ЕС. Основная цель — статус резидента или ВНЖ

У россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в Еіропейском Союзе — в 2023 году в топе запросов у консалтинговой компании NF Group оказались Венгрия и Кипр. В прошлом году жилье чаще всего покупали в Турции и ОАЭ, сообщает РБК.

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В этом году из стран Ближнего Востока в пятерке самых популярных стран для покупки недвижимости осталась только Турция, которая занимала третью строчку. На четвертом месте была Индонезия, а на пятом, как и в прошлом году, Греция. Португалия и ОАЭ из топ-5 выбыли.

Зачем россияне покупают недвижимость за рубежом

Основная цель покупки недвижимости в других странах для россиян — получение вида на жительство (ВНЖ) или гражданства: в 2023 году такую цель озвучивал 61% клиентов NF Group, рассматривавших сделки.

По сравнению с прошлым годом количество таких запросов клиентов уменьшилось — тогда их было 64%. В этом году покупку недвижимости за рубежом стали чаще рассматривать для инвестиций и для собственного проживания (20 и 17% всех запросов соответственно).

В прошлом году на втором месте по приоритетам была недвижимость для собственного проживания (16%) и уже потом для инвестиций (14%).

Почему растет спрос на Венгрию и Кипр

Спрос на покупку недвижимости за рубежом у россиян стабильно высокий, но направления движения капитала меняются, отмечает руководитель проектов департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Андреева.

До пандемии спросом у россиян пользовались в основном европейские рынки, в частности Кипр, Италия и Великобритания.

В 2022 году для российских инвесторов был актуален вопрос получения альтернативных паспортов, релокации бизнеса и возможности открытия счетов.

В этом году большинство состоятельных клиентов интересуются возможностью получения статуса в Европе — для потенциальной релокации, ведения международного бизнеса и беспрепятственного передвижения в шенгенских странах.

Венгрия вышла в лидеры по спросу на покупку недвижимости у россиян благодаря доступной программе получения вида на жительство при совершении таких сделок, объяснили в NF Group.

Для многих, кто рассматривает такой способ получения ВНЖ, важно, чтобы страна не требовала постоянного проживания в ней. Венгрия дает такую возможность, к тому же она выдает один из самых длительных ВНЖ в Европе — на пять лет.

Получить вид на жительство в Венгрии можно за инвестиции от 215 тыс. евро на семью при сроке оформления до двух месяцев, среди плюсов — возможность свободного перемещения по странам Шенгенского соглашения, следует из презентации NF Group.

«Порог входа» по сравнению с другими европейскими странами маленький. Для сравнения: у Кипра это 300 тыс. евро, у Испании — 500 тыс. евро.

Кроме того, такая недвижимость имеет высокую инвестиционную привлекательность: цены на жилье в Венгрии выросли с 2010 года в 2,5 раза, спрос на нее стабильный, в том числе от иностранных инвесторов, а сдача в аренду приносит доход от 3 до 6% в валюте.

Впрочем, доля россиян на венгерском рынке недвижимости небольшая — в 2022 году она составляла менее 2−3%, и в прошлом году она сократилась на 25%. В 2023 году высоких колебаний спроса на недвижимость в Венгрии со стороны россиян нет.

Кипр — стабильно востребованный рынок, отмечают в NF Group. Инвестиции в его недвижимость позволяют сразу получить ПМЖ — статус постоянного резидента, который действует бессрочно.

По данным NF Group, общие продажи недвижимости на Кипре за январь—октябрь 2023 года выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, больше всего сделок было зафиксировано в Лимасоле, Никосии, Ларнаке и Пафосе.

Кипр остается одной из немногих стран Европы, выдающих «золотые визы», которые позволяют иностранным гражданам получать ВНЖ и затем гражданство стран ЕС за инвестиции в местную недвижимость или финансовые активы.

Деньги вкладывают в жилую и коммерческую недвижимость, акции кипрских компаний, паи инвестфондов. Программа «золотой визы» заменила программу гражданства Кипра за инвестиции после ее закрытия в ноябре 2020 года.

15 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия возрождает программу «золотых виз» спустя шесть лет после ее закрытия. Предыдущая программа уже действовала в стране в 2013—2017 годах, но была закрыта из-за подозрений в реализации коррупционных схем.

Новая программа предполагает право на десятилетний ВНЖ с возможностью продления. Инвестиционный порог в недвижимость составляет от 500 тыс. евро.