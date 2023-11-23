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23 ноября 2023, 13:50 Читати українською

Deere прогнозирует снижение прибыли на фоне падения спроса

Компания Deere представила прогноз по прибыли на следующий год, оказавшийся слабее предварительных ожиданий. По мнению аналитиков LBLV, причины пессимистичных настроений связаны со значительными расходами на заимствования и ужесточением бюджетов, которые смогут сократить спрос на производящуюся Deere технику, используемую в строительстве и сельском хозяйстве.

Компания Deere представила прогноз по прибыли на следующий год, оказавшийся слабее предварительных ожиданий.
Фото: LBLV

Deere, нередко называемая барометром глобальной экономики, в будущем фингоду ожидает падения спроса на строительную и сельскохозяйственную технику во всех регионах. Тем самым она подтверждает ранее высказывавшиеся экспертами опасения о том, что спрос на такие товары среди крупных промышленников мог достичь пикового значения.

В ходе торгов 22 ноября котировки Deere просели на 5%. Сейчас самый крупный мировой производитель сельскохозяйственной техники ждет, что в 2024-м его чистая прибыль составит $7,75−8,25 миллиарда. Это гораздо слабее усредненных прогнозов сторонних аналитиков, в которых говорится о $9,33 миллиарда.

Квартальная прибыль компании увеличилась до $2,37 миллиарда или $8,26 на единичную ценную бумагу, что превосходит усредненные аналитические ожидания, говорившие о $7,47. Акции Deere просели даже с учетом роста этого показателя. Аналогичная ситуация сложилась и у других крупных игроков в этой сфере, вроде Caterpillar.

В последнем квартале Deere зафиксировала незначительное снижение продаж

Руководители фирмы сообщили, что она намерена снизить объемы производства сельскохозяйственной техники, так как изменение динамики ее рынка вызовет сокращение спроса. Deere с оптимизмом смотрит на перспективы в южноамериканском регионе, но высокие темпы роста потребительских цен и падение стоимости сырья (в первую очередь в Бразилии) давят на решения фермеров, связанные с закупкой и обновлением техники.

Из-за стабильно высокой инфляции активность снизилась, а объем запасов у дилеров начал расти. По словам аналитиков, ослабление потребительских настроений говорит о росте бережливости среди граждан США (в том числе тех, которые владеют фермами). Американский Минсельхоз ожидает снижения чистого дохода владельцев фермерских хозяйств на 18% год к году.

Продажи товаров, связанных с точным земледелием и уходом за посевами, все время идут с опережением прочих сегментов, но даже там выручка сократилась на 6% год к году. Эксперты LBLV предполагают, что в следующем году чистые продажи Deere в области точного земледелия сократятся на 15−20%.

По итогам IV квартала, закончившегося вместе с октябрем, совокупные продажи и выручка Deere просели на приблизительно 1%, составив $15,41 миллиарда.

Сергей Алмазов, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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