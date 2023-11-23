Deere прогнозирует снижение прибыли на фоне падения спроса

Компания Deere представила прогноз по прибыли на следующий год, оказавшийся слабее предварительных ожиданий. По мнению аналитиков LBLV , причины пессимистичных настроений связаны со значительными расходами на заимствования и ужесточением бюджетов, которые смогут сократить спрос на производящуюся Deere технику, используемую в строительстве и сельском хозяйстве.

Deere, нередко называемая барометром глобальной экономики, в будущем фингоду ожидает падения спроса на строительную и сельскохозяйственную технику во всех регионах. Тем самым она подтверждает ранее высказывавшиеся экспертами опасения о том, что спрос на такие товары среди крупных промышленников мог достичь пикового значения.

В ходе торгов 22 ноября котировки Deere просели на 5%. Сейчас самый крупный мировой производитель сельскохозяйственной техники ждет, что в 2024-м его чистая прибыль составит $7,75−8,25 миллиарда. Это гораздо слабее усредненных прогнозов сторонних аналитиков, в которых говорится о $9,33 миллиарда.

Квартальная прибыль компании увеличилась до $2,37 миллиарда или $8,26 на единичную ценную бумагу, что превосходит усредненные аналитические ожидания, говорившие о $7,47. Акции Deere просели даже с учетом роста этого показателя. Аналогичная ситуация сложилась и у других крупных игроков в этой сфере, вроде Caterpillar.

В последнем квартале Deere зафиксировала незначительное снижение продаж

Руководители фирмы сообщили, что она намерена снизить объемы производства сельскохозяйственной техники, так как изменение динамики ее рынка вызовет сокращение спроса. Deere с оптимизмом смотрит на перспективы в южноамериканском регионе, но высокие темпы роста потребительских цен и падение стоимости сырья (в первую очередь в Бразилии) давят на решения фермеров, связанные с закупкой и обновлением техники.

Из-за стабильно высокой инфляции активность снизилась, а объем запасов у дилеров начал расти. По словам аналитиков, ослабление потребительских настроений говорит о росте бережливости среди граждан США (в том числе тех, которые владеют фермами). Американский Минсельхоз ожидает снижения чистого дохода владельцев фермерских хозяйств на 18% год к году.

Продажи товаров, связанных с точным земледелием и уходом за посевами, все время идут с опережением прочих сегментов, но даже там выручка сократилась на 6% год к году. Эксперты LBLV предполагают, что в следующем году чистые продажи Deere в области точного земледелия сократятся на 15−20%.

По итогам IV квартала, закончившегося вместе с октябрем, совокупные продажи и выручка Deere просели на приблизительно 1%, составив $15,41 миллиарда.

Сергей Алмазов, финансовый аналитик LBLV