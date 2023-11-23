НАПК внесло немецкого производителя стройматериалов Knauf в список спонсоров войны

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 ноября 2023, 13:34 Читати українською

НАПК внесло немецкого производителя стройматериалов Knauf в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров терроризма немецкого производителя строительных материалов Knauf. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров терроризма немецкого производителя строительных материалов Knauf.
Фото: facebook.com/KnaufUkraine

Читайтестраницу «Минфин в» в фейсбуке: главные финансовые новости

Причина

В НАПК отметили, что только за 2022 год Knauf уплатил в бюджет государства-террориста рф около $117 млн.

«Кроме того, немецкая компания активно способствует мобилизации в россии, отправляя своих сотрудников на войну против Украины», — говорится в сообщении.

В общей сложности, с 1993 года Knauf вложила в экономику россии более 1,65 млрд евро. Компания представлена в россии десятью дочерними предприятиями, двадцатью заводами и почти тридцатью ресурсными центрами.

Количество сотрудников немецкого производителя стройматериалов в россии насчитывает 4 тыс. человек. Сегодня Knauf — крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли россии.

Knauf также имеет действующие мощности по производству акустических потолочных плит и подвесных систем в специальной экономической зоне «Алабуга» (Татарстан), на территории которой организовано российское производство БПЛА Shahed-136.

Читайте также: НАПК включило датскую Rockwool в перечень международных спонсоров войны

Связь с кремлевским режимом

В НАПК заявили, что руководство Knauf тесно связано с кремлевским режимом. Так, совладелец компании Николаус Вильгельм Кнауф в течение 23 лет (с февраля 1999 по март 2022 года) имел статус Почетного Консула российской федерации, с представительством, наделенным полномочиями Почетного консульства, в Нюрнберге.

После полномасштабного вторжения россии в Украину компания официально дала понять, что не видит причин покидать рынок агрессора.

«Мы остаемся в россии, пока политическая и коммерческая ситуация позволит нам это делать. Мы однозначно несем ответственность за более 4 тысяч сотрудников и их семей, а также за клиентов и поставщиков, со многими из которых у нас были отличные и давние отношения на протяжении многих лет», заявили в Knauf.

В октябре 2022 года немецкие СМИ акцентировали внимание на том, что компания Knauf поддерживает мобилизацию своих сотрудников в ряды вооруженных сил россии.

Говорилось, что российские руководители завода Knauf в подмосковном Красногорске согласовывали с властями списки тех, кто очень нужен на производстве, а кого можно отправить на войну.

«Часть тех, кто получил повестку, якобы даже вывозили в военкоматы в фирменном микроавтобусе компании», — заявили в НАПК.

Читайте также: НАПК внесло ведущую грузинскую группу винодельческих компаний в перечень международных спонсоров войны

Также в феврале 2023 года Knauf приняла участие в выставочном мероприятии YugBuild (Краснодарский край, россия) и представила инновационные стройматериалы российского производства.

В конце ноября 2023 года компания даже организовала выставочное мероприятие KNAUF BUILD FEST 2023 под лозунгом «Наибольший фестиваль технологий и решений КНАУФ для строительства и отделки. Шесть зон роста для настоящих профессионалов».

«Итак, специалисты из Knauf продолжают строить города стране-агрессору. Это особенно цинично контрастирует с тысячами разрушенных жилых домов в Украине армией агрессора, финансируемой в том числе за счет налогов Knauf», — подчеркнули в НАПК.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами