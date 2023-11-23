НАПК внесло немецкого производителя стройматериалов Knauf в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров терроризма немецкого производителя строительных материалов Knauf. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Причина

В НАПК отметили, что только за 2022 год Knauf уплатил в бюджет государства-террориста рф около $117 млн.

«Кроме того, немецкая компания активно способствует мобилизации в россии, отправляя своих сотрудников на войну против Украины», — говорится в сообщении.

В общей сложности, с 1993 года Knauf вложила в экономику россии более 1,65 млрд евро. Компания представлена в россии десятью дочерними предприятиями, двадцатью заводами и почти тридцатью ресурсными центрами.

Количество сотрудников немецкого производителя стройматериалов в россии насчитывает 4 тыс. человек. Сегодня Knauf — крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли россии.

Knauf также имеет действующие мощности по производству акустических потолочных плит и подвесных систем в специальной экономической зоне «Алабуга» (Татарстан), на территории которой организовано российское производство БПЛА Shahed-136.

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Связь с кремлевским режимом

В НАПК заявили, что руководство Knauf тесно связано с кремлевским режимом. Так, совладелец компании Николаус Вильгельм Кнауф в течение 23 лет (с февраля 1999 по март 2022 года) имел статус Почетного Консула российской федерации, с представительством, наделенным полномочиями Почетного консульства, в Нюрнберге.

После полномасштабного вторжения россии в Украину компания официально дала понять, что не видит причин покидать рынок агрессора.

«Мы остаемся в россии, пока политическая и коммерческая ситуация позволит нам это делать. Мы однозначно несем ответственность за более 4 тысяч сотрудников и их семей, а также за клиентов и поставщиков, со многими из которых у нас были отличные и давние отношения на протяжении многих лет», заявили в Knauf.

В октябре 2022 года немецкие СМИ акцентировали внимание на том, что компания Knauf поддерживает мобилизацию своих сотрудников в ряды вооруженных сил россии.

Говорилось, что российские руководители завода Knauf в подмосковном Красногорске согласовывали с властями списки тех, кто очень нужен на производстве, а кого можно отправить на войну.

«Часть тех, кто получил повестку, якобы даже вывозили в военкоматы в фирменном микроавтобусе компании», — заявили в НАПК.

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Также в феврале 2023 года Knauf приняла участие в выставочном мероприятии YugBuild (Краснодарский край, россия) и представила инновационные стройматериалы российского производства.

В конце ноября 2023 года компания даже организовала выставочное мероприятие KNAUF BUILD FEST 2023 под лозунгом «Наибольший фестиваль технологий и решений КНАУФ для строительства и отделки. Шесть зон роста для настоящих профессионалов».

«Итак, специалисты из Knauf продолжают строить города стране-агрессору. Это особенно цинично контрастирует с тысячами разрушенных жилых домов в Украине армией агрессора, финансируемой в том числе за счет налогов Knauf», — подчеркнули в НАПК.