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23 ноября 2023, 13:13 Читати українською

Укрэнерго: Украина 22 ноября попросила аварийную помощь у стран-соседей

Укрэнерго 22 ноября воспользовалась аварийной помощью Словакии, Польши и Румынии, чтобы сбалансировать энергосистему из-за дефицита электроэнергии. Об этом сообщил глава компании Владимир Кудрицкий во время телемарафона.

Укрэнерго 22 ноября воспользовалась аварийной помощью Словакии, Польши и Румынии, чтобы сбалансировать энергосистему из-за дефицита электроэнергии.
Фото: depositphotos

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Что известно

Украина вынуждена обращаться за аварийной помощью в страны ЕС из-за недостаточного объема импортируемой электроэнергии, заявил Кудрицкий.

«Укрэнерго» обеспечило техническую способность импортировать до 1200 МВт из Европы. 22 ноября Украина импортировала 500 МВт.

Кудрицкий пояснил, что причины недостаточного импорта более экономические, или регуляторные, поскольку цена в Украине формируется несколько по-другому, чем в Европе. Поэтому «Укрэнерго» было вынуждено подбирать импорт более дорогой аварийной помощью, отметил глава компании.

Напомним

22 ноября в энергосистеме Украины был зафиксирован дефицит электроэнергии. Основные причины дефицита — увеличение потребления из-за похолодания, повышенной аварийности блоков электростанций и недостаточности объемов импорта электроэнергии из ЕС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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