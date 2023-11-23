В октябре возобновился рост потребительских цен на продукты. Что подорожало больше всего

В октябре 2023 года средние потребительские цены на продукты питания выросли против сентября на 1%, прекратив тем самым свое снижение, продолжавшееся с июля текущего года. Об этом сообщается в Институте аграрной экономики.

► Читайте «Минфин» вInstagram : главные новости об инвестициях и финансах

Что подорожало больше всего

Больше всего цены выросли на овощи (+14,0%), яйца (+10,1%) и молоко (+2,1%).

Кроме указанных продуктов также выросли цены на:

масло сливочное — на 2,9%,

молочные смеси для детского питания — на 2,5%,

сметану жирностью до 15% — на 2,2%,

мягкие сыры жирные — на 1,9%,

сало — на 1,6%,

говядину — на 1,4%.

В пределах одного процента также увеличились цены на хлеб, манную и ячную крупу, птицу (тушки и филе), мороженую рыбу.

Что подешевело

В то же время по значительной части продуктов питания — почти половине отслеживаемых Укрстатом наименований — цены в октябре снизились:

почти на 14% снизились цены на морковь,

на 11,9% - на гречневую крупу,

на 8,7% - на яблоки,

на 7,2% - на картофель,

на 2,2% - на сахар.

В пределах одного процента уменьшились цены на рис, макаронные изделия, муку пшеничную, пшено, пшеничные крупы, колбасы вареные 1 сорта и свинину. Причем по свинине снижение цен произошло впервые с февраля 2023 года.

Читайте также: В октябре потребительская инфляция упала до 5,3%. Как изменились цены

«То есть влияние поступления продукции урожая 2023 года на потребительские цены продолжается», — говорится в сообщении.

Что касается общего удорожания овощей на фоне продолжения падения цен на продукцию «борщового набора», то оно произошло скорее всего за счет поступления овощей закрытой почвы, пояснил академик НААН Юрий Лупенко.

Прогноз

По его словам, дальнейшую динамику потребительских цен с завершением сезона уборки и переработки сельскохозяйственной продукции можно оценивать как растущую, однако резкого роста по продуктам питания пока не прогнозируется.