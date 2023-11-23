Хакерские атаки на криптобиржи и переговоры между BlackRock и SEC: что нового на рынке

Криптобиржа KyberSwap пострадала от хакерской атаки более чем на $40 миллионов

Децентрализованная криптовалютная биржа KyberSwap стала жертвой атаки хакеров. Злоумышленники вывели активы более чем на $40 млн.

«У KyberSwap Elastic произошел инцидент безопасности. Как меру пресечения мы настоятельно рекомендуем всем пользователям немедленно вывести свои средства. Наша команда тщательно расследует ситуацию и обязуется регулярно информировать вас об обновлениях», — написала команда KyberSwap в X (ранее Twitter).

По данным Debank, большую часть средств злоумышленник похитил в таких активах, как wETH, wstETH и ARB. Он вывел более $20 млн в сети Arbitrum, $15 млн в Optimism и $7 млн в Ethereum. Также на кошельке хранятся средства в блокчейне Base, Polygon и Avalanche.

Злоумышленник также оставил уведомления разработчикам протокола и членам DAO.

«Уважаемые разработчики KyberSwap, сотрудники, члены ГАО и партнеры, переговоры начнутся через несколько часов, когда я полностью отдохну. Спасибо», — заявил хакер.

CoinGecko приобрела NFT-стартап Zash

Компания CoinGecko, предоставляющая криптовалютные данные, купила стартап Zash, специализирующийся на данных NFT. Об этом сообщает пресс-служба CoinGecko.

Детали сделки не разглашаются. В сообщении CoinGecko говорится, что ко второму кварталу 2024 года на платформу добавят информацию о секторе NFT, а именно:

индексированные данные NFT в сетях Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Bitcoin Ordinals и Solana;

метаданные NFT и исторические соглашения;

индексирование кредитных данных NFT на маркетплейсах Blend, X2Y2, NFTfi и другие;

обнаружение wash-трейдинга для основных коллекций на Ethereum

«Мы не можем придумать лучшего дома для сохранения того, что мы создали, чем выдающийся бренд CoinGecko, развивавшийся в криптовалютном пространстве почти десять лет», — прокомментировали соглашение в Zash.

В компании считают, что NFT будут продолжать развиваться, а их инфраструктура сыграет ключевую роль в формировании будущего этой отрасли.

Хакеры сломали HTX и Heco Bridge и вывели более $100 миллионов

Основатель блокчейна Tron и советник криптобиржи HTX Джастин Сан сообщил о хакерской атаке на горячий кошелек биржи HTX и кросчейн-мост Heco Bridge. Все операции на платформах прекращены.

Сан заверил, что торговая платформа компенсирует потерянные средства за свой счет. Детали инцидента будут обнародованы после завершения расследования.

Одними из первых на проблему обратили внимание исследователи PeckShield. Сначала они заметили вывод 10145 ETH (примерно $19 млн) с моста Heco.

После этого хакер продолжил выводить другие криптовалюты — суммарный ущерб составил около $86,6 млн.

В PeckShield также отметили, что транзакции на перевод средств подтвердил оператор, поэтому рассматривается сценарий его компрометации.

BlackRock и SEC обсудили механизм погашения биткоина-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и инвестиционная компания BlackRock провели встречу, на которой обсудили детали спотового биржевого фонда на основе первой криптовалюты.

Согласно меморандуму, управляющая компания показала презентацию, описывающую два возможных механизма погашения для своего iShares Bitcoin Trust — в виде снабжения базового актива и денежной формы.

Первый способ предполагает передачу биткоинов маркетмейкеру, который затем продаст их за фиат. Второй означает передачу цифровых активов из ETF инвестору в обмен на его ценные бумаги.

Биржевой аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт отметил, что BlackRock предпочитает вариант с погашением в первой криптовалюте, поскольку «это, вероятно, самая прозрачная структура для них и клиентов».

Ранее эксперт Эрик Балчунас подчеркнул, что большинство эмитентов биткоин-фондов предпочитают выплаты в базовом активе, но SEC выступает за фиат. Он назвал дебаты по этой теме последним «подсюжетом бесконечной драмы».

Напомним, 15 июня BlackRock направила в SEC заявку на инвестиционный продукт на базе первой криптовалюты. Вслед за финансовым гигантом аналогичные запросы поступили от Valkyrie, Fidelity Investments, WisdomTree и Invesco.