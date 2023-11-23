Нафтогаз подписал с ЕБРР кредитное соглашение на 200 миллионов евро

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Что известно

Соответствующее соглашение подписали председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев и управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Отмечается, что кредитное соглашение вступит в силу после оформления госгарантии.