НАК «Нафтогаз Украины» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о выделении компании 200 млн евро на укрепление энергетической безопасности. Об этом сообщает Нафтогаз .
Нафтогаз подписал с ЕБРР кредитное соглашение на 200 миллионов евро
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Что известно
Соответствующее соглашение подписали председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев и управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
Отмечается, что кредитное соглашение вступит в силу после оформления госгарантии.
Источник: Минфин
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