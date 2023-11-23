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23 ноября 2023, 10:52 Читати українською

Brent подешевела до $80,98 за баррель

Котировки нефти снижаются утром в четверг после падения накануне на новостях о переносе министерской встречи ОПЕК+ и резком росте запасов в США.

Котировки нефти снижаются утром в четверг после падения накануне на новостях о переносе министерской встречи ОПЕК+ и резком росте запасов в США.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиТорги на биржеК 8:06 по киевскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,98 (1,2%) — до $80,98 за баррель.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Торги на бирже

К 8:06 по киевскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,98 (1,2%) — до $80,98 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,49, до $81,96 за баррель, а в ходе сессии цена фьючерсов достигала $78,41 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,83 (1,08%) — до $76,27 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,67- до $77,1 за баррель, внутридневной минимум составил $73,79 за баррель.

Активность на рынке снижена из-за празднования Дня благодарения в США.

Читайте: Цены на нефть начали падать после роста на прошлой неделе

В среду стало известно о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября, сообщила организация.

Bloomberg сообщал, что ОПЕК+, планировавшая встречу на эти выходные, похоже, столкнулась с проблемами, поскольку Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами по поводу уровня добычи.

По словам неназванных делегатов, по состоянию на утро среды казалось, что конференция ОПЕК+ может быть отложена на неопределенный срок.

Саудовская Аравия, которая с июля дополнительно сокращает добычу на 1 млн баррелей в сутки, вела трудные переговоры с другими членами об уровнях добычи, заявили делегаты, попросив не называть их имени, поскольку переговоры носят частный характер.

По оценкам Rystad Energy, в отсутствие дальнейшего сокращения добычи цены на нефть в 2024 году будут оставаться в районе $80 за баррель. Компания отмечает, что встречи министерского комитета ОПЕК+ еще никогда не откладывались на четыре дня. Однако соглашение о снижении производства на предстоящем заседании все же будет достигнуто, ожидают в Rystad, не исключая при этом и вероятность тупика в переговорах.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,701 млн баррелей, сообщило в среду Министерство энергетики. Товарные запасы бензина за неделю, завершившуюся 17 ноября, повысились на 749 тысяч баррелей, запасы дистиллятов — сократились на 1,018 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста запасов нефти на 1,16 млн баррелей, снижения запасов бензина на 150 тысяч баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 761 тысячу баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли за неделю на 858 тысяч баррелей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kankakee
Kankakee
23 ноября 2023, 16:53
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Теж гарна новина! Росія отримає менше коштів для продовження війни, економіка різних країн зможе розвиватися швидше на дешевому паливі. Але треба пам’ятати що Росія навіть при всіх обмеженнях за час повномасштабного вторгнення заробила 550 млрд доларів на вуглеводнях 😮 нехай вони продавали дешевше Але їм до цього байдуже сьогодні дешевше але більше завтра менше Але дорожче 🤷 а Україна отримала допомоги десь на 150 млрд усього і військової і фінансової
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