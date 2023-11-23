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23 ноября 2023, 10:15 Читати українською

Задолженность украинцев по микрокредитам выросла на 1,4 миллиарда — Опендатабот

Украинцы активно продолжают использовать микрокредиты в 2023 году. За 9 месяцев было оформлено 6 млн ссуд на общую сумму 29,1 млрд грн. Кроме роста количества микрокредитов, выросла и средняя сумма кредита и общая задолженность украинцев по ним. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные НБУ.

Украинцы активно продолжают использовать микрокредиты в 2023 году.
Фото: depositphotos

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6 миллионов новых кредитных договоров на общую сумму 29,1 миллиарда гривен было оформлено в Украине с января по сентябрь 2023 года. Это уже больше, чем за весь 2022 год, однако в 1,8 раза меньше, чем в 2021, когда украинцы взяли 10,8 млн микроссуд на сумму 48,4 млрд грн.

В среднем, в месяц в третьем квартале текущего года регистрировалось 715 тысяч новых микроссуд. По сравнению со спадом в начале полномасштабного вторжения, в этом году количество новых кредитов в МФО выросло. Но это все еще меньше в 1,7 раза, чем соответствующие среднемесячные показатели 2021 года (1,23 млн).

Читайте: В Украине ограничили ставки по микрокредитам на уровне 1% в день

В 2023 году количество заключенных договоров увеличивается на 7% ежеквартально.

Очередным антирекордом в третьем квартале стал средний размер микрокредита — 4985 гривен. Это самая большая сумма с начала полномасштабного вторжения и почти на треть больше, чем в соответствующем периоде 2021 года.

Задолженность

Продолжает расти и задолженность по микрокредитам: +6% за квартал. Так, на конец сентября долги украинцев перед МФО достигли 9,44 миллиарда гривен.

Даже, несмотря на то, что украинцы активно гасили свои задолженности в течение 2022 года и заметно сократили сумму общего долга, уже в этом году он снова увеличился: на 1,4 миллиарда гривен. Стоит отметить, что более половины новых долгов — 757 млн грн — возникли в первом квартале этого года.

Напомним

22 ноября Верховная Рада приняла в целом инициированный НБУ законопроект 9422 относительно ответственного кредитования и эффективного регулирования на рынке небанковских финансовых услуг.

Новый закон поможет урегулировать рынок МФО: ограничит процентные ставки для кредитов и снизит чрезмерную долговую нагрузку на одного заемщика.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Smerch747
Smerch747
23 ноября 2023, 11:39
#
Наскільки це фінансова некомпетентність…
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
23 ноября 2023, 13:04
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Ці мікрокредитні органи гірше за рашистів.
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