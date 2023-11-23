За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1130 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 321 800 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 ноября: 1130 российских оккупантов, 20 танков и 15 БПЛА
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Потери врага
- личного состава / personnel — около/ about 321800 (+1130) человек / persons,
- танков / tanks — 5466 (+20) ед,
- боевых бронированных машин / APV — 10224 (+36) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 7802 (+33) ед,
- РСЗО / MLRS — 902 (+3) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 591 (+2) ед,
- самолетов / aircraft — 323 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 5799 (+15),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 1564 (+0),
- корабли /катера/warships/boats — 22 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 10198 (+39) ед,
- специальная техника / special equipment — 1107 (+2).
Источник: Минфин
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