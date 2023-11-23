Замороженные в украинских банках рубли можно продать: в Раде приняли закон

Верховная Рада разрешила продать рубли, которые с самого начала полномасштабного вторжения России были заморожены. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Обменять рубли можно только раз и до конца следующего года. Речь идет о средствах, которые находятся на банковских счетах. Под действие закона также подпадают и белорусские рубли.

Рубли можно продать через нероссийские банки.

«При подготовке закона ко второму чтению проведены консультации с Национальным банком. Правка касается украинских налогоплательщиков, имеющих счета в рублях, заблокированных. Мы позволяем единовременно их продать, получить гривны и направить эти деньги на хозяйственную деятельность, на уплату налогов», — сказал перед голосованием в Раде народный депутат Андрей Мотовиловец.

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