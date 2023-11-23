Мировой рынок смартфонов вернулся к росту после двухлетнего спада

Мировой рынок смартфонов вернулся к росту в октябре после более чем двухлетнего спада, чему способствовало восстановление на развивающихся рынках. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Counterpoint Research, занимающиеся исследованием рынка.

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Продажи смартфонов

Так, глобальные ежемесячные объемы продаж смартфонов выросли на 5%, что сделало октябрь первым месяцем, в котором зафиксировал годовой рост — впервые с июня 2021 года.

В Counterpoint отметили, что мировые продажи смартфонов находятся в стрессовом состоянии на протяжении последних двух лет, на что влияют разные проблемы, начиная с дефицита компонентов, накопления запасов и продления циклов замены.

«После сильного роста в октябре мы ожидаем, что рынок вырастет в годовом измерении и в четвертом квартале 2023 года, что поставит его на путь постепенного восстановления в ближайшие кварталы», — отмечает Counterpoint Research.

В последний раз наблюдавшийся рост в июне 2021 года из-за отложенного спроса, вызванного COVID-19, сейчас возглавляют развивающиеся рынки с постоянным восстановлением на Ближнем Востоке и в Африке и началом праздничного сезона в Индии.

В третьем квартале продажи смартфонов Huawei в Китае значительно выросли, увеличившись на 37%, поскольку покупатели раскупали телефоны серии Mate 60.

Развитые рынки с относительно более высокой насыщенностью смартфонами восстанавливались медленнее, но в отчете также упоминается запуск серии iPhone 15 от Apple как еще один фактор роста.