НБУ понизил курс гривны на две копейки

Национальный банк Украины установил на 23 ноября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,0675 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 2 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 23 ноября установил официальный курс евро на уровне 39,33.

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 21 копейку в покупке и на 20 копеек в продаже.

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