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23 ноября 2023, 12:23 Читати українською

Ukrainian ERP Forum 2023

Сегодня вопросы автоматизации и выбора системы стоят как никогда остро — с началом полномасштабного вторжения дальнейшее использование российских ERP-систем (таких как 1С/BAS) становится невозможным. Об этом свидетельствуют как законодательные инициативы, так и реакция общества и бизнесов.

На самом деле это не только политический или идеологический вопрос — международный фокус украинских компаний сейчас и после Победы требует построения новых подходов. Западная помощь и инвестиции в восстановление Украины также будут доступны только тем компаниям, которые успеют перенастроить свои бизнес-процессы и построить систему учета и отчетности в соответствии с международными требованиями.

Для того, чтобы ответить на все многочисленные вопросы украинских бизнесов относительно эффективного внедрения ERP-систем, компания Self-ERP проводит Ukrainian ERP Forum 2023 — первое в Украине событие, полностью посвященное автоматизации, digital-трансформации и развитию систем управления и учета. Событие состоится в Киеве, только оффлайн, 24 ноября 2023 года.

Форум создан для тех, кто возглавляет инновации и digital трансформацию в топовых украинских компаниях — СЕО, CIO, COO, финансовых директоров и фаундеров.

Ukrainian ERP Forum 2023 посвящен следующим темам:

  • Построение единой экосистемы автоматизации вокруг бизнес-целей компании

  • Решения для ведения регламентированного учета с международным фокусом

  • Кейсы автоматизации и выхода на международные рынки

  • Оптимизация имеющихся внутренних ресурсов — переобучение специалистов и адаптация к новым инструментам

  • Критические факторы успеха — customer support, распределение затрат во времени, постепенное финансирование изменений

Среди спикеров Форума:

  • Михаил Колесник, Президент CFO Club Ukraine, Academic Director в KSE Graduate Business School, Управляющий партнер FINART Smart Solutions

  • Елена Кузьмичева, CEO в Self-ERP, Автор и преподаватель курса «Кризисный менеджмент и принятие решений в условиях неопределенности» в УКУ

  • Олег Денис, Co-founder в Self-ERP, Co-founder, Executive Vice President в SoftServe

  • Александр Долгалюк, CEO/CFO в Группа компаний Green-Invest

  • Антон Пискун, Product Owner в Self-ERP, руководитель проекта «Украинский РБО на платформе Odoo Enterprise»

Приглашаем вас присоединиться к топовым спикерам украинского рынка ERP-систем! Участие бесплатное при предварительной регистрации — количество мест очень ограничено.

Программа и Регистрация

Источник: Минфин
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