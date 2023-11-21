Криптобиржа Bittrex Global закрывается

Bittrex Global, базирующаяся в Лихтенштейне, 4 декабря 2023 года прекратит все операции и остановит торги на криптовалютной бирже. Об этом сообщает пресс-служба Bittrex Global.

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«Всем нашим клиентам настоятельно рекомендуется войти в свою учетную запись и вывести активы как можно скорее. Все средства и токены остаются в безопасности», — говорится в заявлении компании.

После указанной даты пользователи смогут снять криптовалюту только в рамках процесса свертывания.

Bittrex Global уже заморозила реферальную программу и приостановила рекламные кампании. Представители платформы обещали обеспечить поддержку клиентов, организовав команду технической поддержки.

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Криптобиржа была основана в 2014 году на бирже. На ней размещено 476 криптовалют и 707 пар.

Следует отметить, что решение о закрытии Bittrex Global последовало за закрытием в апреле американского подразделения Bittrex, причиной которого стала регуляторная неопределенность.

8 мая криптобиржа подала заявление о банкротстве в США. Bittrex сообщила, что ее активы и обязательства составляют от $500 до $1 млрд. Количество кредиторов превышает 100 000.