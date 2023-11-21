С начала действия программы «єРобота» Украина выделила на гранты для малого и среднего бизнеса 5 миллиардов

Государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса через гранты 5 млрд грн с начала действия программы «єРобота». Гранты на начало или расширение собственного дела уже получили 8 753 украинца. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

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«Гранты от государства на старт или развитие бизнеса по проекту „єРобота“ уже получили почти 9 тысяч украинцев. Более 2 тысяч из них взяли грантовые средства именно на открытие собственного дела, другие — на масштабирование бизнеса, наращивание производства, разработку и запуск новых направлений. В целом, государство инвестировало в активизацию предпринимательства через гранты 5 млрд грн», — отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, эти инвестиции не только в развитие малого и среднего бизнеса, но и инвестиции в улучшение ситуации на рынке труда, ведь получатели грантов, реализуя свои проекты, создадут около 35 тысяч новых рабочих мест.

В целом с начала запуска проекта «єРобота» в июле 2022 года:

по программе «Власна справа» — выдано 8 013 микрогрантов на 1,9 млрд грн;

на развитие перерабатывающих предприятий — выдано 487 грантов на 2,5 млрд грн;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства — выдано 133 гранта на 555 млн грн;

ветеранам и членам их семей — выдано 120 грантов на 45 млн грн.

Подача заявки

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Заявления представляются через портал «Дия» вместе с бизнес-планом.

Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест — от 1−2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам.

Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.