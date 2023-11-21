Курс валют на вечер 21 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 9 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 21 ноября Закрытие 21 ноября Изменения доллар 36,00/36,02 36,10/36,12 10/10 евро 39,44/39,46 39,53/39,55 9/9

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,35−37,80 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,75−37,78, евро — 40,90−41,05 грн.

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