К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 9 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 21 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 21 ноября
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Закрытие 21 ноября
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Изменения
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36,00/36,02
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36,10/36,12
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10/10
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39,44/39,46
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39,53/39,55
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9/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,35−37,80 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,00 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,75−37,78, евро — 40,90−41,05 грн.
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Источник: Минфин
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