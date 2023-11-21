Министр обороны Германии объявил о пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда евро

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил во время визита в Киев о пакете военной помощи Украине на 1,3 млрд. евро . Об этом сообщает Укринформ.

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«Имею честь и удовольствие объявить о новом пакете в рамках моего визита сюда. И в этот пакет включены 4 дальнейших системы IRIS-T SLM, 155-мм снаряды, противотанковые мины. Это пакет на общую сумму 1,3 млрд евро», — заявил Писториус.

Он выразил уверенность, что этот 5-й пакет из минувшей зимы поможет украинцам в их борьбе против российской агрессии.

На уточняющий вопрос о количестве снарядов, Писториус отметил, что в этом пакете речь идет о 20 тысячах в дополнение к почти 140 тысячам на следующий год.

«Таким образом мы говорим о 160 тысячах единиц на 2024−2025 гг., после чего, с начала 2025 года, как надеемся, мы увеличим», — сказал глава Минобороны Германии.

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На вопрос о перспективах получить от Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, Писториус коротко ответил, что нет новой информации о таких планах.

Он подчеркнул важность ПВО, назвав его определяющим фактором для успешной обороны. Немецкий политик выразил удовлетворение тем, что ФРГ смог найти еще одну систему Patriot для украинского ПВО.

«Мы, конечно, продолжим поддерживать вас с точки зрения противовоздушной обороны», — пообещал он.

Писториус поблагодарил за возможность посетить в рамках визита место тренировки ВСУ и встретиться с «друзьями по ПВО», подготовку которых оценил как «очень впечатляющую».

Он также дал высокую оценку подготовке солдат ВСУ — в Германии и Украине, которую назвал хорошо скоординированной и очень продуктивной и успешной. Министр отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.