Министр обороны Германии Борис Писториус объявил во время визита в Киев о пакете военной помощи Украине на 1,3 млрд. евро. Об этом сообщает Укринформ.
Министр обороны Германии объявил о пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда евро
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«Имею честь и удовольствие объявить о новом пакете в рамках моего визита сюда. И в этот пакет включены 4 дальнейших системы IRIS-T SLM, 155-мм снаряды, противотанковые мины. Это пакет на общую сумму 1,3 млрд евро», — заявил Писториус.
Он выразил уверенность, что этот 5-й пакет из минувшей зимы поможет украинцам в их борьбе против российской агрессии.
На уточняющий вопрос о количестве снарядов, Писториус отметил, что в этом пакете речь идет о 20 тысячах в дополнение к почти 140 тысячам на следующий год.
«Таким образом мы говорим о 160 тысячах единиц на 2024−2025 гг., после чего, с начала 2025 года, как надеемся, мы увеличим», — сказал глава Минобороны Германии.
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На вопрос о перспективах получить от Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, Писториус коротко ответил, что нет новой информации о таких планах.
Он подчеркнул важность ПВО, назвав его определяющим фактором для успешной обороны. Немецкий политик выразил удовлетворение тем, что ФРГ смог найти еще одну систему Patriot для украинского ПВО.
«Мы, конечно, продолжим поддерживать вас с точки зрения противовоздушной обороны», — пообещал он.
Писториус поблагодарил за возможность посетить в рамках визита место тренировки ВСУ и встретиться с «друзьями по ПВО», подготовку которых оценил как «очень впечатляющую».
Он также дал высокую оценку подготовке солдат ВСУ — в Германии и Украине, которую назвал хорошо скоординированной и очень продуктивной и успешной. Министр отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.
Комментарии - 4
Даже не верится что такие патриоты Германии у власти там сейчас, несравнимо с Меркель.
Зрадофилы где вы друзья?
Читая такие новости в очередной раз понимаешь насколько же интернет стремное место, я вспоминаю довоенные дискусии и баталии в интернете, где какие-то там люди убеждали что насколько Германии важна раша, насколько же важно немцам дружить с русскими и тд
Где все эти клоуны? Ищу по всему интернету не могу найти сейчас… Где эти ребята делись? Сказочники-фантасты и балаболы.
Реальность это крепкий союз Украины и Германии на долгие-долгие годы и десятилетия.
А возможно и на века.
Наконец-то господин Скоропадский и другие наши герои, которые боролись за Украину на рубеже 19−20 века могут спать спокойно, историческая справедливость восторжествовала.
Украинцы и немцы снова вместе.