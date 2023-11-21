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21 ноября 2023, 19:34 Читати українською

НБУ аннулировал лицензии четырем кредитным союзам и страховщику

Национальный банк аннулировал лицензии четырем кредитным союзам и страховщику, пять кредитных союзов и страховщика исключены из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк аннулировал лицензии четырем кредитным союзам и страховщику, пять кредитных союзов и страховщика исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.
Фото: НБУ

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Согласно последней поданной СК «Нефтегазстрах» отчетностью за девять месяцев 2023 года по состоянию на 30 сентября 2023 года, объем страховых премий компании составил 2 047 тыс. грн, стоимость активов — 65 669 тыс. грн, страховые резервы — 0,0 тыс. грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,007%.

В связи с принятым решением об аннулировании всех имеющихся лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг из Государственного реестра финансовых учреждений исключен кредитный союз «Гарантия-Кредит» (ЕГРПОУ 33800206).

По состоянию на 1 октября 2023 г. объем активов КС «Гарантия-Кредит» составил 3 260,85 тыс. грн (0,23% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства — 1 652,06 тыс. грн (0,22 % от общего размера рынка кредитных союзов).

Отозваны (аннулированы) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключены из Государственного реестра финансовых учреждений на основании собственных заявлений, руководствуясь особым порядком во время действия военного положения:

  • КС «Кооперативные Финансы» (ЕГРПОУ 37138466);
  • КС «АЙ-ДАР» (ЕГРПОУ 33802046);
  • КС «Калина» (ЕГРПОУ 21163960);
  • КС «София СВЕ» (ЕГРПОУ 33442144).

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 17 ноября 2023 года.

КС «Кооперативные Финансы», КС «АЙ-ДАР» и КС «Калина» имели по две лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно: на привлечение финансовых активов с обязательством по последующему их возврату; на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита.

Объем активов КС «Кооперативные Финансы» по состоянию на 1 октября 2023 составил 749 тыс. грн (0,05% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства — 13 тыс. грн (0,002% от общего объема рынка кредитных союзов).

Объем активов КС «АЙ-ДАР» по состоянию на 1 октября 2023 составил 1 489 тыс. грн (0,1% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства — 49 тыс. грн (0,007% от общего объема рынка кредитных союзов)).

Объем активов КС «Калина» по состоянию на 1 октября 2023 составил 1 421,88 тыс. грн (0,10% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства — 149,49 тыс. грн (0,02% от общего объема рынка кредитных союзов)

КС «София СВЕ» имела одну лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.

Объем активов КС «София СВЕ» по состоянию на 1 октября 2023 составил 1 645,81 тыс. грн (0,12% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства — 208,92 тыс. грн (0,03% от общего размера рынка кредитных союзов).

Источник: Минфин
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