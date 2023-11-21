Банковские депозиты населения выросли до 1 триллиона

Депозиты населения в банках выросли до 1 триллиона. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка .

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Депозитный портфель вырос на 0,7% (6,8 млрд грн) за октябрь. Такой прирост обеспечили вложения в валюте на $246 млн (+2,7%), депозиты в гривне наоборот снизились на 246 млн грн (-0,3%). Общая сумма портфеля достигла 1 триллиона.

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Что касается доходности банковских сбережений, то она снизилась. Средняя ставка в гривне опустилась на 0,2 п.п. и составляет 14,1% годовых. Для валютных депозитов ставка упала на 0,1 п.п. до 1,1% годовых.