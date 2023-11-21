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21 ноября 2023, 19:15 Читати українською

Банковские депозиты населения выросли до 1 триллиона

Депозиты населения в банках выросли до 1 триллиона. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Депозиты населения в банках выросли до 1 триллиона.
Фото: Pixabay

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Депозитный портфель вырос на 0,7% (6,8 млрд грн) за октябрь. Такой прирост обеспечили вложения в валюте на $246 млн (+2,7%), депозиты в гривне наоборот снизились на 246 млн грн (-0,3%). Общая сумма портфеля достигла 1 триллиона.

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Что касается доходности банковских сбережений, то она снизилась. Средняя ставка в гривне опустилась на 0,2 п.п. и составляет 14,1% годовых. Для валютных депозитов ставка упала на 0,1 п.п. до 1,1% годовых.

Депозитные ставки украинских банков

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Mr Bungle
Mr Bungle
21 ноября 2023, 19:40
#
Довіра мешканців країни до гривні бє всі рекорди
+
0
Nasams Here
Nasams Here
21 ноября 2023, 21:01
#
Курс валют показує дещо інші результати. Доречі, так завжди було: на осінь та зиму запасалися валютою, а на весну-літо здавали. Це сезонне коливання, не більше.
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+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
21 ноября 2023, 21:43
#
На літо здавали на відпочинок, а зараз трохи часи не ті
+
0
Alex2006
Alex2006
22 ноября 2023, 1:51
#
Які інші? Гривня зміцнилась з 42 до 37 за рік. Тому довіра величезна і як виявилось, виправдана.
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