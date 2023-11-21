АЗС продолжают снижать цену на горючее

С 20 по 21 ноября ряд автозаправочных станций в Украине снизили цены на горючее. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

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В частности, на 1 грн/л подешевело горючее на станциях государственной «Укрнафты»:

бензин марки А-95 — до 52,90 грн/л,

А-95+ — до 54,90 грн/л,

дизельное топливо — до 53,90 грн/л.

Сети Shell, Neftek, ZOG и «Фактор» снизили цены на дизельное топливо на 1−1,3 грн/л.

Кроме того, уменьшили стоимость топлива такие сети как «БРСМ-Нафта», AMIC, Mango, VostokGaz и другие.

С 20 по 21 ноября средняя стоимость бензина марки А-95 уменьшилась на 0,14 грн и составляет 54,77 грн/л, А-95+ — на 0,18 грн — 57,87 грн/л, дизтоплива — на 0, 22 грн/л — 54,73 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 20 по 21 ноября 2023 г., грн/л: