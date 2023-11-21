Нацбанк зарегистрировал еще одного коллектора

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Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 20 ноября 2023 года.

Национальный банк напоминает, что только компании, внесенные в вышеуказанный реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

По состоянию на 20 ноября 2023 года в реестр коллекторских компаний включена 71 компания.