Нацбанк зарегистрировал еще одного коллектора

Национальный банк принял решение о включении ООО «Ф К Кредит Контроль» (ЕГРПОУ 45065230) в реестр коллекторских компаний. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 20 ноября 2023 года.
Национальный банк напоминает, что только компании, внесенные в вышеуказанный реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.
По состоянию на 20 ноября 2023 года в реестр коллекторских компаний включена 71 компания.
Источник: Минфин
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