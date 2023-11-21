Новый сервис «Валютные переводы между родственниками» от ПУМБ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 ноября 2023, 18:13 Читати українською

Новый сервис «Валютные переводы между родственниками» от ПУМБ

Помогаем нашим клиентам поддерживать связь с родными. ПУМБ запустил новый сервис «Валютные переводы между родственниками». Эта услуга позволяет клиентам банка осуществлять мгновенные валютные переводы без комиссии с собственной карты на карту ближайшего родственника, также являющегося клиентом ПУМБ. Переводы возможны в USD, EUR, PLN и GBP.

Хотите переводить средства в валюте своим родным без комиссий и лишних переплат? Для этого необходимо подтвердить родственную связь в приложении ПУМБ Online -> раздел «Больше» -> «Настройки» (иконка шестерни вверху экрана) -> «Семейная связь» и следуйте инструкциям в приложении.

Максимальная сумма валютного перевода между родственниками в сутки составляет 89 999 гривен в валютном эквиваленте или 29 999 гривен в эквиваленте за одну операцию.

Ограничения для пользователей услуги: сервис доступен только гражданам Украины и лицам старше 14 лет.

Напоминаем о других способах пополнения карт друзей и родственников за границей:

  • без комиссионный перевод в ПУМБ Online на карточки любого банка при переводе в гривне — без комиссии
  • пополнение карт с помощью SWIFT-переводов — согласно тарифам
  • пополнение в кассе ПУМБ.

Нужна валюта? Теперь, злотые или фунты стерлингов можно приобрести в приложении ПУМБ Online. Просто зайдите в раздел «Платежи» в ПУМБ Online и нажмите «Обмен валюты».

Будьте всегда на финансовой связи с родными благодаря ПУМБ! Загружайте ПУМБ Online по ссылке.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+25
ValNa82
ValNa82
21 ноября 2023, 18:21
#
Реально користна послуга, коли родичі за кордоном
+
+25
Lolik1837
Lolik1837
21 ноября 2023, 18:26
#
«Реально пользована услуга, когда родственники за границей»

И не только за границей .
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами