Новый сервис «Валютные переводы между родственниками» от ПУМБ

Помогаем нашим клиентам поддерживать связь с родными. ПУМБ запустил новый сервис «Валютные переводы между родственниками». Эта услуга позволяет клиентам банка осуществлять мгновенные валютные переводы без комиссии с собственной карты на карту ближайшего родственника, также являющегося клиентом ПУМБ . Переводы возможны в USD , EUR , PLN и GBP.

Хотите переводить средства в валюте своим родным без комиссий и лишних переплат? Для этого необходимо подтвердить родственную связь в приложении ПУМБ Online -> раздел «Больше» -> «Настройки» (иконка шестерни вверху экрана) -> «Семейная связь» и следуйте инструкциям в приложении.

Максимальная сумма валютного перевода между родственниками в сутки составляет 89 999 гривен в валютном эквиваленте или 29 999 гривен в эквиваленте за одну операцию.

Ограничения для пользователей услуги: сервис доступен только гражданам Украины и лицам старше 14 лет.

Напоминаем о других способах пополнения карт друзей и родственников за границей:

без комиссионный перевод в ПУМБ Online на карточки любого банка при переводе в гривне — без комиссии

пополнение карт с помощью SWIFT-переводов — согласно тарифам

пополнение в кассе ПУМБ.

Нужна валюта? Теперь, злотые или фунты стерлингов можно приобрести в приложении ПУМБ Online. Просто зайдите в раздел «Платежи» в ПУМБ Online и нажмите «Обмен валюты».

Будьте всегда на финансовой связи с родными благодаря ПУМБ! Загружайте ПУМБ Online по ссылке.