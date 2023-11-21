Помогаем нашим клиентам поддерживать связь с родными. ПУМБ запустил новый сервис «Валютные переводы между родственниками». Эта услуга позволяет клиентам банка осуществлять мгновенные валютные переводы без комиссии с собственной карты на карту ближайшего родственника, также являющегося клиентом ПУМБ. Переводы возможны в USD, EUR, PLN и GBP.
Новый сервис «Валютные переводы между родственниками» от ПУМБ
Хотите переводить средства в валюте своим родным без комиссий и лишних переплат? Для этого необходимо подтвердить родственную связь в приложении ПУМБ Online -> раздел «Больше» -> «Настройки» (иконка шестерни вверху экрана) -> «Семейная связь» и следуйте инструкциям в приложении.
Максимальная сумма валютного перевода между родственниками в сутки составляет 89 999 гривен в валютном эквиваленте или 29 999 гривен в эквиваленте за одну операцию.
Ограничения для пользователей услуги: сервис доступен только гражданам Украины и лицам старше 14 лет.
Напоминаем о других способах пополнения карт друзей и родственников за границей:
- без комиссионный перевод в ПУМБ Online на карточки любого банка при переводе в гривне — без комиссии
- пополнение карт с помощью SWIFT-переводов — согласно тарифам
- пополнение в кассе ПУМБ.
Нужна валюта? Теперь, злотые или фунты стерлингов можно приобрести в приложении ПУМБ Online. Просто зайдите в раздел «Платежи» в ПУМБ Online и нажмите «Обмен валюты».
Будьте всегда на финансовой связи с родными благодаря ПУМБ! Загружайте ПУМБ Online по ссылке.
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И не только за границей .