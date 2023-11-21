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21 ноября 2023, 14:20 Читати українською

Sense Bank предоставил выгодные условия для оформления цифровой зарплатной карты

В ноябре 2023 года частным лицам стала доступна возможность оформить цифровую зарплатную карту от Sense Bank в несколько кликов в цифровом банке Sense SuperApp. Услугой могут воспользоваться работники любых компаний, обслуживаемых по зарплатному проекту в других банках.

«Возможность работающих граждан самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты способствует повышению уровня обслуживания клиентов. Sense Bank готов предоставлять широкий спектр банковских услуг как для физических, так и юридических лиц и дальше внедрять инновационные решения в Sense SuperApp», — подчеркивает Инна Тютюн, Член Правления, директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank.

Теперь клиенты Sense Bank могут быстро открыть цифровую зарплатную карту, выбрав один из трех пакетов (White, Black или Graphite) на выгодных условиях:

● снятие наличных денег без комиссии в любых банкоматах на территории Украины и во всем мире в пределах ежемесячных лимитов;

● пополнение карты без комиссии в кассах и банкоматах Sense Bank с функцией cash- n, в терминалах EasyPay, City24;

● бесплатно дополнительные 2 карты в пакете услуг (в любой валюте: UAH, USD, EUR);

● дополнительный доход ежемесячно на остаток средств с услугой «Доходный сейф»;

● дополнительный кэшбек +2% на покупки каждые выходные в течение трех месяцев с момента зачисления первой зарплаты (и это в дополнение к постоянным кэшбековым предложениям: выбор до 7 повышенных категорий, кэшбек от партнеров до 15% и крутые акционные предложения);

● возможность ежемесячно получать часть зарплаты раньше с минимальной переплатой с услугой «Зарплата раньше».

Детальнее по ссылке.

После оформления необходимо активировать карту, установив ПИН-код к ней и сформировать заявку для бухгалтера своего предприятия:

1. В меню карты выберите пункт «Заявка на получение заработной платы».
2. Указать название компании и нажать «Сформировать заявку».
3. Готовую заявку отправить бухгалтеру своей компании.

По желанию клиент может бесплатно заказать пластиковую карту с доставкой Новой почтой по Украине. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить Sense SuperApp до последней версии App Store или Google Play.

Напомним, в октябре Sense Bank предоставил юридическим лицам возможность мгновенно оформить цифровую зарплатную карту онлайн. Заказать ее можно с помощью QR-кода прямо из кабинета бухгалтера или отдела персонала, активировать в цифровом банке Sense SuperApp и пользоваться. При необходимости можно сразу привязать неименной пластик, а также заказать зарплатную карту в любое отделение Новой почты. Услуга доступна компаниям, имеющим действующий или оформляющий новый зарплатный договор в Sense Bank. Узнать больше о преимуществах зарплатного проекта для бизнеса можно здесь.

Sense Bank — один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 85 тыс. ФЛП. В банке работают около 4 тыс. сотрудников.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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ValNa82
ValNa82
21 ноября 2023, 15:40
#
Державний банк + один з найкращих застосунків.
Чекаємо на цікаві фішки
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