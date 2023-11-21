В ноябре 2023 года частным лицам стала доступна возможность оформить цифровую зарплатную карту от Sense Bank в несколько кликов в цифровом банке Sense SuperApp. Услугой могут воспользоваться работники любых компаний, обслуживаемых по зарплатному проекту в других банках.
Sense Bank предоставил выгодные условия для оформления цифровой зарплатной карты
«Возможность работающих граждан самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты способствует повышению уровня обслуживания клиентов. Sense Bank готов предоставлять широкий спектр банковских услуг как для физических, так и юридических лиц и дальше внедрять инновационные решения в Sense SuperApp», — подчеркивает Инна Тютюн, Член Правления, директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank.
Теперь клиенты Sense Bank могут быстро открыть цифровую зарплатную карту, выбрав один из трех пакетов (White, Black или Graphite) на выгодных условиях:
● снятие наличных денег без комиссии в любых банкоматах на территории Украины и во всем мире в пределах ежемесячных лимитов;
● пополнение карты без комиссии в кассах и банкоматах Sense Bank с функцией cash- n, в терминалах EasyPay, City24;
● бесплатно дополнительные 2 карты в пакете услуг (в любой валюте: UAH, USD, EUR);
● дополнительный доход ежемесячно на остаток средств с услугой «Доходный сейф»;
● дополнительный кэшбек +2% на покупки каждые выходные в течение трех месяцев с момента зачисления первой зарплаты (и это в дополнение к постоянным кэшбековым предложениям: выбор до 7 повышенных категорий, кэшбек от партнеров до 15% и крутые акционные предложения);
● возможность ежемесячно получать часть зарплаты раньше с минимальной переплатой с услугой «Зарплата раньше».
Детальнее по ссылке.
После оформления необходимо активировать карту, установив ПИН-код к ней и сформировать заявку для бухгалтера своего предприятия:
1. В меню карты выберите пункт «Заявка на получение заработной платы».
2. Указать название компании и нажать «Сформировать заявку».
3. Готовую заявку отправить бухгалтеру своей компании.
По желанию клиент может бесплатно заказать пластиковую карту с доставкой Новой почтой по Украине. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить Sense SuperApp до последней версии App Store или Google Play.
Напомним, в октябре Sense Bank предоставил юридическим лицам возможность мгновенно оформить цифровую зарплатную карту онлайн. Заказать ее можно с помощью QR-кода прямо из кабинета бухгалтера или отдела персонала, активировать в цифровом банке Sense SuperApp и пользоваться. При необходимости можно сразу привязать неименной пластик, а также заказать зарплатную карту в любое отделение Новой почты. Услуга доступна компаниям, имеющим действующий или оформляющий новый зарплатный договор в Sense Bank. Узнать больше о преимуществах зарплатного проекта для бизнеса можно здесь.
Sense Bank — один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 85 тыс. ФЛП. В банке работают около 4 тыс. сотрудников.
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