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21 ноября 2023, 14:05 Читати українською

Валютный рынок Азии пошел в рост на фоне падения доллара

Во вторник большинство азиатских валют резко выросло, поскольку ослабление опасений по поводу повышения процентной ставки в США привело к значительным потерям доллара, и теперь основное внимание будет обращено на протокол октябрьского заседания ФРС. Об этом пишет Investing.com.

Во вторник большинство азиатских валют резко выросло, поскольку ослабление опасений по поводу повышения процентной ставки в США привело к значительным потерям доллара, и теперь основное внимание будет обращено на протокол октябрьского заседания ФРС.
Фото:depositphotos

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Валютный рынок

Оптимизм в отношении Китая также способствовал росту настроений на рынке, поскольку в местных СМИ появились сообщения о том, что правительство планирует принять дополнительные меры по поддержке проблемного сектора недвижимости.

Курс юаня был одним из лучших в течение дня, поднявшись на 0,5% до 7,1346 за $1 — самого высокого уровня с конца июля. Поддержку валюте также оказала серия более сильных, чем ожидалось, ежедневных фиксингов среднего курса юаня Народным банком Китая, поскольку Пекин стремится сдержать дальнейшее ослабление своей валюты.

Значительную пользу японской иене принесло ослабление опасений по поводу повышения процентной ставки в США: во вторник она выросла на 0,6% и продолжила активное восстановление с 30-летних минимумов. Сейчас курс иены составляет 147,45 за $1 — это самый высокий уровень за последние 3 месяца.

Укрепление иены заставило трейдеров снизить ставки на то, что японским властям придется вмешиваться в ситуацию на валютном рынке. Однако перспективы валюты остаются слабыми в условиях «голубиного» настроя Банка Японии.

Во вторник курс тайваньского доллара вырос на 0,9%, продолжив серию недавних достижений на фоне спекуляций о том, что на предстоящих всеобщих выборах может победить прокитайская партия, что может привести к ослаблению напряженности в отношениях с материковым Китаем.

Другие азиатские валюты также выросли. Курс австралийского доллара вырос на 0,5%, поскольку глава Резервного банка Мишель Буллок предупредила, что застойная инфляция по-прежнему вызывает беспокойство, что усилило ожидания того, что банк еще не закончил повышать процентную ставку.

Индекс южнокорейского вона вырос на 0,3%, в то время как индекс индийской рупии в значительной степени отстал от своих региональных аналогов, практически не изменившись и оставаясь вблизи рекордных минимумов.

Индекс доллара и фьючерс на доллар упали на 0,2% на азиатских торгах, продолжив череду недавних потерь, поскольку трейдеры все больше убеждаются в том, что ФРС прекратила повышать процентную ставку.

Позднее во вторник будет опубликован протокол октябрьского заседания ФРС, на котором центральный банк оставил ставку на прежнем уровне.

Ожидания трейдеров

В связи со слабыми показателями инфляции и рынка труда в США за последние 2 недели трейдеры склоняются к тому, что ФРС больше не будет повышать ставку.

Также прогнозируется с 30%-ной вероятностью, что ФРС может начать снижать ставку уже в марте 2024 года.

Однако центральный банк США не дал таких указаний и вновь заявил, что будет поддерживать ставку на более высоком уровне в течение длительного времени, чтобы снизить инфляцию. Ожидается, что такой сценарий ограничит любые значительные успехи на азиатских рынках.

Источник: Минфин
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