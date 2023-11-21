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21 ноября 2023, 13:44 Читати українською

Аэропорт «Борисполь» поможет восстановить американская компания

Международный аэропорт «Борисполь» и американская инфраструктурная консалтинговая компания AECOM подписали меморандум, предусматривающий возобновление и модернизацию инфраструктуры аэропорта и авиационного сектора Украины в целом. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Международный аэропорт «Борисполь» и американская инфраструктурная консалтинговая компания AECOM подписали меморандум, предусматривающий возобновление и модернизацию инфраструктуры аэропорта и авиационного сектора Украины в целом.
Фото: facebook.com/airportboryspil

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«Меморандум знаменует важную веху для восстановления авиационного сектора Украины и является частью глобального плана по восстановлению и модернизации национальных аэропортов, который был разработан под руководством Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Мы отдаем себе отчет в преимуществах программного подхода AECOM и с нетерпением ждем сотрудничества для реализации наших планов по восстановлению", — отметил генеральный директор Международного аэропорта «Борисполь» Алексей Дубревский.

Целью Меморандума является сотрудничество, обмен информацией и консультационная поддержка специалистов AECOM в направлениях реконструкции и модернизации инфраструктуры аэропорта «Борисполь» при содействии продвижению критически важных проектов, которые имеют решающее значение для восстановления авиасвязи с миром и являются ключевыми для авиационного сектора страны.

Компания AECOM имеет большой опыт участия в восстановительных работах разной сложности по всему миру — AECOM и ее дочерние компании участвовали в послевоенном восстановлении в Ираке, Афганистане и Боснии, а также в восстановлении после стихийных бедствий в Непале, Гаити, Японии, Индонезии и странах Карибского бассейна.

Кроме того, эксперты компании принимали успешные авиационные решения для разных проектов и континентов, от анализа финансового и технического обоснования до проектирования, генерального планирования, управления программами и строительством.

Источник: Минфин
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