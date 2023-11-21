Mastercard получила официальное разрешение на обработку внутренних платежей в Китае. Это позволит американской компании выпускать в стране банковские карты, деноминированные в юанях, сообщает пресс-служба Mastercard.
Китай открывает рынок внутренних платежей для Mastercard
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В феврале 2020 года Народный банк Китая преимущественно одобрил заявку Mastercard NUCC на начало официальной подготовки к созданию клиринговой организации по банковским картам на территории страны.
С этого времени NUCC установило стандарты, правила, структуры и инфраструктуру в соответствии с местными нормативными требованиями, а также получило необходимые сертификаты для ведения бизнеса в стране.
Теперь предприятие получило официальное разрешение от Центробанка Китая и Национального управления финансового регулирования до начала клиринговой деятельности на внутреннем рынке банковских карт.
Источник: Минфин
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