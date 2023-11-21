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21 ноября 2023, 10:32 Читати українською

Кредиторы банков-банкротов за 10 месяцев получили 7,1 миллиарда

В течение января-октября 2023 сумма погашения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, составила 7 121 млн грн, в т. ч. 601,5 млн грн — внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов. Об этом говорится в сообщении Фонда.

В течение января-октября 2023 сумма погашения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, составила 7 121 млн грн, в т. ч. 601,5 млн грн — внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов.
Фото: depositphotos.com

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Кто получил выплаты

Из общей суммы за 10 месяцев этого года почти 4 257,9 млн грн направлено на удовлетворение требований 7-й очереди (юрлиц, не связанных с банками лицами) и 147,3 млн грн — 4-й очереди (физических лиц свыше гарантированной суммы). Остальные средства получили кредиторы других очередей.

«Только за октябрь нам удалось погасить требования кредиторов на общую сумму более 575 млн грн. В целом за весь период работы по состоянию на 1 октября 2023 удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 66 975 млн грн, из которых 17 628,4 млн грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16 262,6 млн грн — НБУ», — говорит заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

На удовлетворение требований ликвидируемых кредиторов банков Фонд направляет средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков.

Учитывая низкое качество отдельных активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными из-за недостаточности имущества таких банков. В связи с этим Фонд принимает необходимые меры для привлечения к гражданско-правовой ответственности связанных лиц (собственников, руководства банков), действиями/решениями которых причинен ущерб неплатежеспособным банкам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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