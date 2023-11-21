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21 ноября 2023, 8:33 Читати українською

Приватбанк будет помогать клиентам противодействовать мошенничеству прямо в Приват24 (видео)

Приватбанк запустил новый сервис, который поможет клиентам, столкнувшимся с попытками мошенничества, срочно информировать банк о таких случаях и мгновенно получить помощь или консультацию от банка прямо в мобильном Приват24. Об этом говорится в сообщении банка.

Приватбанк запустил новый сервис, который поможет клиентам, столкнувшимся с попытками мошенничества, срочно информировать банк о таких случаях и мгновенно получить помощь или консультацию от банка прямо в мобильном Приват24.
Фото:depositphotos

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Как будет работать сервис

Как сообщил член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, новый сервис банка направлен на то, чтобы помочь клиентам в стрессовой ситуации и уменьшить потенциальные убытки от мошенничества за счет быстрого внедрения блокирующих действий.

«Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, помогающие противодействовать мошенникам, теперь клиентам, которые столкнулись с мошенничеством, не нужно звонить в банк и ждать соединения с оператором, — отметил Дмитрий Мусиенко. — Срочный сервис информирования о мошенничестве в Приват24 автоматически включает все необходимые мероприятия, чтобы предотвратить дальнейшие попытки мошенничества и минимизировать риски для клиента, а в некоторых случаях автоматически создать заявку на возврат средств».

Где находится сервис

Новый «анти-мошеннический» сервис доступен в мобильном приложении Приват24 в меню Коммуникации (в правом верхнем углу на главном экране приложения).

Чтобы получить помощь от банка, если мошенники списали средства с карты, не получили оплаченный товар или ненамеренно передали персональные данные мошенникам, нужно лишь ответить на простые вопросы в разделе «Сообщить о мошенничестве» — как на видео.

Также Приватбанк призывает клиентов с помощью нового сервиса передавать информацию о мошеннических (фишинговых) сайтах, подозрительные телефонные номера злоумышленника.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 ноября 2023, 11:15
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Прямо не гос банк, а «Д'Артаньян и три мушкетера».
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