За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 610 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 319820 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 ноября: 610 российских оккупантов, 7 БПЛА и 1 ракета
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Потери врага
- личного состава — около 319820 (+610) человек,
- танков — 5439 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 10174 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 7752 (+4) ед,
- РСЗО — 899 (+0) ед,
- средства ПВО — 588 (+0) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5771 (+7),
- крылатые ракеты — 1564 (+1),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10134 (+7) ед,
- специальная техника — 1098 (+1)
Источник: Минфин
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