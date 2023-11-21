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21 ноября 2023, 9:42 Читати українською

Worldcoin рухнул на фоне увольнения генерального директора OpenAI

Правление совета директоров OpenAI на экстренном заседании приняло решение уволить с должности генерального директора компании. Собственный токен проекта Worldcoin немедленно отреагировал падением более чем на 30%. Об этом пишет Dailycoin.

Правление совета директоров OpenAI на экстренном заседании приняло решение уволить с должности генерального директора компании.

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Что произошло

Сэма Альтмана отправили в отставку с мотивировкой об утрате доверия: «Сэм Альтман не всегда был откровенен в общении с советом директоров, что ограничивало его способность выполнять обязанности. Правление больше не уверено в его способности продолжать возглавлять OpenAI», — говорится в официальном заявлении.

Токен WLD обвалился в моменте с $2,48 до $1,84.

Читайте: Инвесторы OpenAI требуют от компании вернуть гендиректора Сэма Альтмана

Позднее стало известно, что Альтман сохранил за собой пост соучредителя и председателя правления Tools for Humanity, компании, стоящей за проектом Worldcoin, а Правление совета директоров OpenAI рассматривает варианты отзыва своего решения.

Напомним

Сэм Альтман по решению совета директоров покинул пост CEO OpenAI, а Мира Мурати, действующий технический директор, временно возглавит компанию.

Ранее парламентская комиссия Кении призвала правительство страны запретить любую деятельность криптовалютного проекта Worldcoin на территории страны из-за опасений по поводу сбора и незаконного использования персональных данных граждан.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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