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21 ноября 2023, 9:17 Читати українською

Российская блокада и расходы — самые большие проблемы в транспортной отрасли

Рост расходов, нехватка кадров и блокирование судоходства стали самыми большими вызовами для транспортного бизнеса в 2023 году. Об этом говорится в исследовании Инфраструктурный индекс 2023 года, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией вместе с юридическими фирмами Arzinger и Sayenko Kharenko.

Рост расходов, нехватка кадров и блокирование судоходства стали самыми большими вызовами для транспортного бизнеса в 2023 году.
Фото:depositphotos

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Проблемы бизнеса в транспортной отрасли

В 2022 году крупнейшими вызовами компании называли изменение логистики из-за блокады портов, уменьшения спроса на товары или услуги и проблемы с энергоснабжением.

Большинство опрошенных, а именно 84% компаний готовы восстановить логистику через морские пути после деблокады портов, причем большинство готовы сделать это в кратчайшие сроки.

В то же время 29% говорят, что для этого потребуется привлечение дополнительного финансирования, в том числе государственной поддержки. В частности, речь идет о необходимости финансирования восстановления поврежденной портовой и железнодорожной инфраструктуры.

Наиболее актуальными инвестиционными проектами в Европе и Украине для рынка логистики второй год респонденты назвали развитие автомобильных путей, соединяющих Украину и ЕС (с этим соглашаются 66% респондентов), строительство евроколеи на территории Украины (62% респондентов), строительство в Украине стратегических универсальных транспортных хабов (61%)

За прошлый год с 79% до 70% сократилось количество респондентов, считающих необходимым развивать сеть стратегических универсальных транспортных хабов в западных регионах Украины, которые могут выступать в качестве резерва мощностей. В то же время, 26% считают, что это будут лишние инвестиции после возобновления судоходства в Черном море.

Аналогично, с 76% до 61% сократилось количество тех, кто считает целесообразным развивать проекты по развитию транспортной инфраструктуры (морские терминалы, железная дорога) европейских стран-соседей за счет украинских инвестиций. Пока 36% считают, что такая инфраструктура будет лишней и неокупаемой после открытия портов.

Среди участников опроса в 2023 году 79% не останавливали свою деятельность и продолжают работать, 13% останавливали работу, но уже частично возобновили, и 6% останавливали работу, но уже полностью ее возобновили. Работа 2% компаний остановлена.

Количество предприятий транспортной отрасли, понесших прямые убытки в результате боевых действий составляет 47% в 2023 году. Из них 43% оценивают уровень нанесенного ущерба как значительный, и 2% считают восстановление невозможным или нецелесообразным.

При этом 41% уже восстановили поврежденные мощности, а 11% восстановят в ближайшее время. Еще 34% планируют восстановление после завершения войны, и 14% не планируют восстановление.

Источник: Минфин
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