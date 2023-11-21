Гривна к доллару укрепилась на 8 копеек — курс НБУ

Национальный банк Украины установил на 21 ноября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,0496 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 8 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 21 ноября установил официальный курс евро на уровне 39,39.

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 4 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.

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