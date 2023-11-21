Национальный банк Украины установил на 21 ноября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,0496 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 8 копеек.
Гривна к доллару укрепилась на 8 копеек — курс НБУ
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Валютный рынок
НБУ на 21 ноября установил официальный курс евро на уровне 39,39.
К закрытию межбанка курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 4 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.
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Источник: Минфин
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