Франция выделит еще 12 миллионов евро на здравоохранение в Украине

Франция дополнительно выделит 12 млн евро на неотложные нужды сферы здравоохранения Украины. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько выделили средств

Средства в сумме 12 млн евро, выделенные на следующий год на неотложную поддержку здравоохранения в Украине, будут использованы на реализацию проектов в сфере ментального здоровья, улучшение диагностики онкологических заболеваний, восстановление медицинских учреждений в Черниговской области и создание отдельного фонда для закупки медицинского оборудования в ответ на срочные нужды.