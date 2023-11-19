Франция дополнительно выделит 12 млн евро на неотложные нужды сферы здравоохранения Украины. Об этом говорится в сообщении Минздрава.
Франция выделит еще 12 миллионов евро на здравоохранение в Украине
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Сколько выделили средств
Средства в сумме 12 млн евро, выделенные на следующий год на неотложную поддержку здравоохранения в Украине, будут использованы на реализацию проектов в сфере ментального здоровья, улучшение диагностики онкологических заболеваний, восстановление медицинских учреждений в Черниговской области и создание отдельного фонда для закупки медицинского оборудования в ответ на срочные нужды.
Источник: Минфин
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